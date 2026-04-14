Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yılmaz, Kazakistan'da Ekonomik Toplantıya Katıldı

14.04.2026 16:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Kazakistan'da 14. Dönem Toplantısı için geldi, görüşmeler yapacak.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kazakistan-Türkiye Karma Ekonomik Komisyonu Heyetler arası 14. Dönem Toplantısı'na katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere Kazakistan'ın başkenti Astana'ya geldi.

Yılmaz'ı, Nursultan Nazarbayev Uluslararası Havalimanı'nda, Kazakistan Başbakanı Oljas Bektenov, Türkiye'nin Astana Büyükelçisi Mustafa Kapucu ve diğer ilgililer karşıladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ile Türkiye-Kazakistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Ahmet Berat Çonkar, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Muhammed Bilal Macit, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Gümen, Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Durmuş Ünüvar da Astana'ya geldi.

Yarın Kazakistan-Türkiye Karma Ekonomik Komisyonu Heyetler arası 14. Dönem Toplantısı ve İmza Töreni'ne iştirak edecek Yılmaz'ın, ayrıca Kazakistan Başbakanı Bektenov ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile baş başa görüşmesi bekleniyor.

Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Dış Politika, Kazakistan, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2026 17:10:50. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.