Yılmaz, Kırgızistan'da Türk İş Dünyasını Destekledi
Yılmaz, Kırgızistan'da Türk İş Dünyasını Destekledi

Yılmaz, Kırgızistan'da Türk İş Dünyasını Destekledi
17.09.2025 23:45
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Kırgızistan'daki toplantıda Türkiye-Kırgızistan işbirliğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, resmi ziyaret kapsamında geldiği Kırgızistan'da katıldığı Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) Türk İş Dünyası Buluşması'nda, "Gerçekleştirdiğiniz her yatırım her proje sadece sizlerin değil hem Türkiye'nin hem de kardeş Kırgızistan'ın refahına, geleceğine yapılmış bir katkıdır. Bu yolda tüm kurumlarımızın sizlerin yanında olduğunu ifade etmek istiyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye-Kırgızistan Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 12'nci Dönem Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Kırgızistan'daki temaslarını sürdürüyor. Yılmaz, başkent Bişkek'te düzenlenen Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) Türk İş Dünyası Buluşması etkinliğinde konuştu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Kırgızistan'ın 2030 kalkınma programı ile lojistikte bölgesel güç olma, sanayide kümelenmeyi güçlendirme, turizm ile tarımı önceliklendirme ve yeşil ekonomide lider olma vizyonunu ortaya koyduğunu belirterek, "Kardeş Kırgızistan 30 yılı aşkın bir süredir bağımsız bir devlet olarak kendi yolunu çizme gayreti içerisindedir. Bu süreçte kat edilen mesafe takdire şayandır. Ancak bu önümüzdeki dönemde bu potansiyelin çok daha yüksek noktalara çıkarılması gerektiğini de ifade etmek istiyorum" dedi.

Türkiye-Kırgızistan bakanlıklar arası çalışma grubu

Yılmaz, Kırgızistan ve Türkiye arasında firmaların karşılaştığı sorunları çözmek için kurulan bakanlıklar arası çalışma grubunun Kırgız tarafının Türk şirketlerine gösterdiği ilginin açık bir göstergesi olduğunu kaydederek, "Bu mekanizma ile birçok şirketimizin sorunları çözüme kavuşturuldu. Bu mekanizmanın önümüzdeki dönemde de etkili bir şekilde çalışmasını diliyoruz. Bugünkü toplantımız bir aile meclisi havasında olacaktır. Burada firmalarımızın bizlere ifade edecekleri değerlendirmeler, yorumlar, sorunlar, önerler, bizim için son derece kıymetli. Burada ortaya koyacağınız fikirleri Kırgız muhataplarımızla uygun bir ortamda paylaşacağız" ifadelerini kullandı.

"Bu yolda tüm kurumlarımızın sizlerin yanında"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ayrıca, yarın gerçekleştirilmesi beklenen Türkiye-Kırgızistan KEK 12'nci Dönem Toplantısı'na da değinerek, "Yarın yapacağımız iş forumuna da hepinizin katılımını bekliyoruz. Gerçekleştirdiğiniz her yatırım her proje sadece sizlerin değil hem Türkiye'nin hem de kardeş Kırgızistan'ın refahına, geleceğine yapılmış bir katkıdır. Bu yolda liderlerimizin rehberliğinde tüm kurumlarımızın sizlerin yanında olduğunu ifade etmek istiyorum" şeklinde konuştu.

"95 projeyi üstlenen firmalarımız, Türkiye-Kırgızistan ekonomik ilişkilerinin lokomotifi"

Cevdet Yılmaz daha sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yaklaşık 2 milyar dolarlık yatırımı ve 1 milyar dolara yakın 95 projeyi üstlenen firmalarımız, Türkiye-Kırgızistan ekonomik ilişkilerinin lokomotifi konumunda. Cumhurbaşkanlarımızca belirlenen 5 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi doğrultusunda, özel sektörümüzün karşılaştığı zorlukların çözümü ve yeni fırsatların hayata geçirilmesi için yanlarında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - BİŞKEK

Kaynak: İHA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Kırgızistan, İş Dünyası, Türkiye, Son Dakika

