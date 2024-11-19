Yılmaz, Lesoto Başbakanı Matekane\'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Lesoto Başbakanı Matekane kabul etti
ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Lesoto Başbakanı Samuel Ntsokoane Matekane'yi kabul etti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Lesoto Başbakanı Samuel Ntsokoane Matekane'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde resmi törenle karşılayarak heyetler arası görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ve Burhanettin Duran yer aldı.
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