Yılmaz, Paris'teki Suriye Konferansı'na Katılacak - Son Dakika
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Politika

Yılmaz, Paris'teki Suriye Konferansı'na Katılacak

Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, Paris'te Suriye konulu uluslararası konferansa katılacak.

12.02.2025 12:01
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Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, Paris'te düzenlenecek Suriye konulu uluslararası konferansa katılacak.

Dışişleri kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, 13 Şubat'ta Paris'te düzenlenecek Suriye konulu uluslararası konferansa katılacak. Söz konusu toplantının 14 Aralık 2024 tarihinde Akabe'de ve 12 Ocak'ta Riyad'da tertiplenen Suriye konulu toplantıların devamı mahiyetinde olduğu belirtildi. Suriye'deki, bölgedeki ve Avrupa-Atlantik coğrafyasından paydaş ülkelerin ve ilgili uluslararası kuruluş temsilcilerinin bir araya geleceği toplantıda, Suriye'de istikrar ve güvenliğin tesisine yönelik atılabilecek adımlara odaklanılması beklendiği ifade edildi.

Bakan Yardımcısı Yılmaz'ın toplantıda Suriye'deki yeni yönetimle angajmanın ve yeni yönetime desteğin ülkenin istikrarı açısından taşıdığı önemin altının çizmesi, bölücü terör örgütü başta olmak üzere Suriye'nin karşı karşıya olduğu tehditlere dikkat çekmesi ve ülkenin terör unsurlarından tamamen arındırılması konusunda Türkiye'nin kararlılığını vurgulaması öngörülüyor. Yılmaz'ın Suriye'nin istikrarının sürdürülebilirliği için yeniden imar çalışmalarının başlatılması gerektiğini, bu kapsamda Suriye'ye uygulanan yaptırımların kaldırılmasının önemini vurgulaması ve Suriye'de adaletin ve sabık rejimin işlediği suçlar için hesap verebilirliğin önemine de işaret etmesi bekleniyor. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Yılmaz, Paris'teki Suriye Konferansı'na Katılacak - Son Dakika

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