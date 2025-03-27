Yılmaz: Türkiye Barış için Müzakere Sürecini Destekliyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Fransa'da "Ukrayna İçin Barış ve Güvenlik" konulu toplantının ardından yaptığı açıklamada, "Türkiye olarak, adil ve kalıcı bir barışın tesis edilmesi için her iki tarafın da kabul edeceği, kapsayıcı ve sürdürülebilir bir ateşkese yönelik müzakere sürecinin şart olduğunu savunuyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Fransa'nın başkenti Paris'te yaklaşık 30 ülkenin katılımıyla düzenlenen "Ukrayna İçin Barış ve Güvenlik" konulu toplantının ardından açıklamalarda bulundu. Yılmaz, "Bugün Paris'te düzenlenen Ukrayna konulu Liderler Zirvesi'ne, Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'ı temsilen katıldık. Zirve, Ukrayna'daki savaşın sona erdirilmesi ve Avrupa'nın güvenliği doğrultusunda yürütülen diplomatik çabaların ele alındığı önemli bir toplantı oldu" dedi.

Türkiye'nin barıştan yana olduğunu belirten Yılmaz, "Türkiye olarak, adil ve kalıcı bir barışın tesis edilmesi için her iki tarafın da kabul edeceği, kapsayıcı ve sürdürülebilir bir ateşkese yönelik müzakere sürecinin şart olduğunu savunuyoruz. Bu yöndeki girişimleri destekliyor, kolaylaştırıcı bir rol üstlenmeye hazır olduğumuzu bir kez daha ifade ediyoruz. Zirveye ev sahipliği için Fransa Cumhurbaşkanı Sayın Emmanuel Macron'a teşekkür ediyor, toplantının Ukrayna'da ve Avrupa'da barışa, güvenliğe ve istikrara vesile olmasını temenni ediyorum" dedi. - PARİS