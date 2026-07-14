Yılmaz, Yeni Dünya Bankası Direktörünü Kabul Etti - Son Dakika
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Yılmaz, Yeni Dünya Bankası Direktörünü Kabul Etti

Yılmaz, Yeni Dünya Bankası Direktörünü Kabul Etti
14.07.2026 17:38
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Cevdet Yılmaz, Dünya Bankası'nın yeni Türkiye Direktörü Jean-Christophe Carret ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörlüğü görevine getirilen Jean-Christophe Carret'i kabul etti.

Yılmaz, NSosyal hesabından, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Görev süresi sona eren Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Humberto Lopez ve göreve yeni başlayan Dünya Bankası Ülke Direktörü Jean-Christophe Carret ile bir araya geldik. Ülkemizin stratejik konumunu, bağlantısallık, enerji, ulaştırma ve dijitalleşme koridorlarını, bu bağlamda ülkemizin potansiyeli ve gelişim alanları ile gıda, sosyal konut, lojistik, enerji konuları başta olmak üzere ortak çalışma alanlarımızı ve projeleri değerlendirdik. Sayın Lopez'e teşekkür ediyor, görevi devralan Sayın Carret'a başarılı bir çalışma dönemi diliyorum."

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Yılmaz, Yeni Dünya Bankası Direktörünü Kabul Etti - Son Dakika

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