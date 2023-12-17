YMP Genel Başkanı Teoman Mutlu, Merkez Bankası Başkanı\'nın ev bulamamasına tepki gösterdi

Yerli ve Milli Parti (YMP) Genel Başkanı Teoman Mutlu, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın İstanbul'da artan kira fiyatlarından yakınıp ev bulamadıkları için annesinin yanına taşındığı açıklamalarına ilişkin, "Merkez Bankası Başkanı ev bulamıyor pahalılıktan bunu halkım, vatandaşım unutmasın. Yarın öbür gün 'pahalılık mı var' dediklerinde bunu tekrar soracağım" dedi.

YMP lideri Teoman Mutlu yaptığı yazılı açıklamada, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın İstanbul'da artan kira fiyatlarından yakınıp ev bulamadıkları için annesinin yanına taşındığı açıklamalarına ilişkim tepki gösterdi. Başkan Mutlu, açıklamasında, "Merkez Bankası Başkanı bize soruyor İstanbul, Manhattan'dan pahalı olur mu diye? Fiyatları halk belirliyor ya gören duyan bunu düşünecek. Sorumlusu Uruguay hükümeti mi? Buradan soruyorum ne yapsak Gaye Hanım bir öneriniz var mı? Sayın yetkililer Gaye Hanımın sesine kulak verin. Bu kadar garabet bir yönetim inanın dünyada yok. Merkez Bankası Başkanı ev bulamıyor pahalılıktan bunu halkım, vatandaşım unutmasın. Yarın öbür gün 'pahalılık mı var' dediklerinde bunu tekrar soracağım. 'Ekonomi güzel' diyordu birileri, 'enflasyon yok' diyorlardı. Utanırlar mı şimdi bilmem. Tekrar söylüyorum, gelin sorun; size çözümleri teker teker sunalım. Hiç merak etmeyin biz geliyoruz, biz düzelteceğiz. 2028' te yepyeni bir Türkiye olacak. O Türkiye'nin başında da Yerli ve Milli Parti kadroları olacak" ifadelerini kullandı.