YÖK'ten Eczacılık Kontenjanı Düzenlemesi

19.02.2026 13:59
MHP'li Yurdakul, YÖK'ün eczacılık fakülteleri kontenjanlarını ihtiyaca göre belirlemesini değerlendirdi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Selim Yurdakul, eczacılık fakültesi kontenjanlarının ülke ihtiyacına göre belirlenmesi önerilerinin YÖK kararıyla hayata geçirilmesini ülke adına hayırlı bir adım olarak değerlendirdi.

Yurdakul, yaptığı yazılı açıklamada, MHP tarafından düzenlenen "Türk Sağlık Sisteminde Yenilikler Çalıştayı"nın sonuç bildirgesiyle paylaşılan raporda yer alan stratejik önerilerden birinin daha Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından resmen uygulamaya alındığını bildirdi.

Çalıştayın yoğun bir çalışmanın ve istişare toplantılarının ardından, aralarında rektör yardımcıları, dekanlar, başhekimler, akademisyenler, sağlık çalışanları, eczacılar, ekonomistler, bürokratlar, sosyal güvenlik uzmanları ve sendika temsilcilerinin de bulunduğu 160 uzmanın katılımıyla gerçekleştirildiğini hatırlatan Yurdakul, çalıştay kapsamında halk sağlığından sağlık ekonomisine ve teknolojik yeniliklere, tıp ve eczacılık eğitiminden özlük haklarına kadar tüm sistemin bütüncül bir bakışla ele alındığına dikkati çekti.

Çalıştay sonrasında kamuoyuna açıklanan raporda, ihtiyaç fazlası açılan eczacılık fakültelerinin mezun istihdam dengesini bozduğuna ve sektörde ciddi bir istihdam krizine yol açtığına ilişkin tespitin paylaşıldığını aktaran Yurdakul, şunları kaydetti:

"Dikkat çektiğimiz bu husus, bugün devletimizin ilgili kurumları nezdinde karşılık bulmuştur. 8 Kasım 2025 tarihinde kamuoyuna duyurduğumuz çalıştay sonuç raporunda, sağlıkta ve eczacılık alanında MHP olarak paylaştığımız 'Planlı Eğitim Stratejisi' ve 'İstihdam Odaklı Yaklaşım' çerçevesinde bir çözüm planı olarak sunduğumuz eczacılık fakültesi kontenjanlarının ülke ihtiyacına göre belirlenmesi önerimizin YÖK kararıyla hayata geçirilmiş olmasını ülkemiz adına hayırlı bir adım olarak değerlendiriyoruz."

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ın, 'Yükseköğretim kontenjanlarının veriye dayalı bir planlama süreciyle yeniden düzenlendiği, iş gücü piyasasının ihtiyaçları doğrultusunda bazı programlarda kontenjanların düşürüldüğü ve toplam kontenjanın yüzde 23 oranında azaltılarak mezun istihdam dengesinin ve eğitim kalitesinin öncelendiği' yönündeki ifadelerini ve eczacılık fakültelerinde kontenjanların yüzde 24 oranında azaltılmasını takdirle karşılıyoruz."

Yurdakul, atılan adımın, MHP'nin Türk sağlık sistemine yönelik ortaya koyduğu bilimsel milli vizyonun doğruluğunu gösterdiğini belirterek, "Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin liderliğinde ve vizyonunda, sağlıkta milli bağımsızlığı güçlendirecek politikaları takip etmeye kararlılıkla devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Politika, Ekonomi, Son Dakika

