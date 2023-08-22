Yolcu Seçen Taksici, Sivil Polise: 'İlerde Polis Çevirmesi Var, Kaçmaya Çalışıyorum' - Son Dakika

Yolcu Seçen Taksici, Sivil Polise: 'İlerde Polis Çevirmesi Var, Kaçmaya Çalışıyorum'

Yolcu Seçen Taksici, Sivil Polise: \'İlerde Polis Çevirmesi Var, Kaçmaya Çalışıyorum\'
Son Güncelleme: 22.08.2023 23:15

İstanbul Fatih Eminönü'nde yapılan denetimde, yolcu gibi konuşan bir polis memuru tarafından durdurulan ticari taksi sürücüsüne ceza kesildi. Trafik denetleme ekipleri tarafından yapılan uygulamada, taksi sürücüsü evraklarının eksik olduğunu belirterek kaçmaya çalıştığını söyledi. Ancak yapılan kontrolde taksi sürücüsünün evraklarının eksik olmadığı tespit edildi ve ceza uygulandı.

Yolcu seçen taksici, sivil polise: "İlerde polis çevirmesi var, kaçmaya çalışıyorum"

İSTANBUL Fatih Eminönü'nde yolcu seçen ticari taksicilere yönelik yapılan denetimde görevli polis memurunun yolcu gibi konuştuğu ticari taksi sürücüsü, "Evraklarım eksik, ilerde polis çevirmesi var. Kaçmaya çalışıyorum" dedi. Uygulamada durdurulan ve evrakları eksik olmayan taksi sürücüsüne ceza kesildi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlık polis ekipleri bugün Eminönü otobüs durakları mevkiinde ticari taksilere yönelik uygulama gerçekleştirdi. Bir ticari taksi sürücüsüne yolcu gibi yaklaşan görevli polis memuru Taksim'e gitmek istediğini söyledi. Taksi sürücüsü ise polis memuruna, " Evraklarım eksik, ilerde polis çevirmesi var. Kaçmaya çalışıyorum" diye cevap verdi. Yolcu seçtiği tespit edilen taksi, uygulama noktasında durduruldu. Ticari taksinin herhangi bir evrak eksikliği olmadığı tespit edildi. Araç sürücüsüne yolcu seçmekten 4 bin 64 lira ceza uygulanırken ticari taksi ise trafikten 10 gün men edildi.

Kaynak: İHA

Eminönü, Polis, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Yolcu Seçen Taksici, Sivil Polise: 'İlerde Polis Çevirmesi Var, Kaçmaya Çalışıyorum' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yolcu Seçen Taksici, Sivil Polise: 'İlerde Polis Çevirmesi Var, Kaçmaya Çalışıyorum' - Son Dakika
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