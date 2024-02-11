Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık: Yomra\'nın markalaşma sürecini tamamlayacağız

Politika

Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık görev süresi boyunca Yomra için önemli bir mesafe alındığını belirterek yeni dönemde yapacakları çalışmalarla Yomra'nın markalaşma sürecini tamamlayacaklarını söyledi.

Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, ilçede vatandaşlarla bir araya gelerek çalışmalarını anlattı. Başkan Bıyık, Yomra'nın çok ciddi bir değişim ve dönüşüm süreci yaşadığını ifade ederek, " Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın yaptığı araştırma sonuçlarına göre Yomra, sosyal ve ekonomik gelişmişlik bakımından Akçaabat'ı geride bıraktı. 5 yılda Yomra'ya 60 bin metrekare yeşil alan kazandırdık. Her alanda çok ciddi çalışmalarımız oldu. Tüm bunları hep birlikte başardık. Birlikte yaptığımız çalışmalarla ilçemiz sınıf atladı. Yeni dönemde yapacağımız çalışmalarla Yomramız markalaşma sürecini tamamlayacak ve Karadeniz'deki en yaşanılabilir ilçe olacaktır" dedi. - TRABZON