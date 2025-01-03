Yoon Suk Yeol'un Tutuklama Emri İptal Edildi

Politika

Güney Kore'de Üst Düzey Yetkililer Hakkındaki Yolsuzlukları Soruşturma Ofisi (CIO), Başkanlık Güvenlik Servisi (PSS) ile yaşanan gerginlik ve güvenlik endişeleri nedeniyle Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'a yönelik tutuklama emrini uygulamaktan vazgeçtiklerini açıkladı.

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un yetkilerinin askıya alınmasıyla sonuçlanan sıkıyönetim krizi sürerken, Üst Düzey Yetkililer Hakkındaki Yolsuzlukları Soruşturma Ofisi (CIO) Yoon hakkındaki tutuklama kararı konusunda geri adım attı. CIO'dan yapılan açıklamada, Başkanlık Güvenlik Servisi'nin (PSS), CIO müfettişleri ve polisin Seul'deki başkanlık konutuna girişini engellediği hatırlatılarak, "Yaşanan gerginlik ve personelin güvenliğine yönelik endişeler nedeniyle tutuklama emrini uygulamanın neredeyse imkansız olduğuna karar verdik. Bu nedenle, tutuklama emrinin infaz sürecini 13.30 itibariyle durdurma kararı aldık" ifadelerine yer verildi. "Bundan sonra alınacak tedbirleri değerlendireceğiz" denilen açıklamada, "Şüphelinin yasal prosedürlere uymamaya yönelik tutumundan derin üzüntü duyuyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Yoon'un tutuklanması engellenmişti

Sıkıyönetim soruşturması kapsamında Yoon'u tutuklamak üzere başkanlık konutuna giden polis ekipleri ve CIO müfettişleri PSS tarafından engellenmişti. Başkanlık konutu girişinde yaşanan gerginliğin yaklaşık 5 saat sürdüğü kamuoyuna yansımıştı.

Hakkında azil süreci başlatılmıştı

"Muhalefetin devlet karşıtı faaliyetlerde bulunduğu" iddiasıyla sıkıyönetim ilan eden Devlet Başkanı Yoon, kararın Ulusal Meclis tarafından geçersiz kılınması üzerine geri adım atarak uygulamayı yürürlükten kaldırmıştı. Muhalefet partileri ise sıkıyönetim kararının hukuksuz olduğunu iddia ederek Yoon'un görevden alınmasını öngören bir azil önergesini Ulusal Meclis'e sunmuştu. Önergenin kabul edilmesi üzerine Yoon'un yetkileri askıya alınmış ve hakkında azil süreci başlatılmıştı. Sıkıyönetim soruşturmasını yürüten komisyonun, Yoon hakkında "isyan" ve "görevi kötüye kullanma" suçlamalarıyla tutuklama emri çıkarılmasını talep etmesi üzerine Seul Bölge Mahkemesi Yoon hakkında tutuklama emri çıkarmıştı. - SEUL