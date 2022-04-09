Youtube, Rus parlamentosunun kanalına erişimi engelledi - Son Dakika
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Youtube, Rus parlamentosunun kanalına erişimi engelledi

09.04.2022 15:27
Youtube, Rus parlamentosunun kanalına erişimi engelledi

Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'nın Youtube kanalına erişim engellendi.

Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'nın Youtube kanalına erişim engellendi.

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı saldırıların ardından birçok ülke Rusya'ya yaptırımlar uygularken, son adım Amerikan teknoloji şirketi Google'a ait olan çevrimiçi video paylaşım ve sosyal medya platformu Youtube'tan geldi. Youtube, Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'nın resmi kanalına erişimi engelledi. Duruma Rusya'dan ise tepki gecikmedi. Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor) tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Roskomnadzor, Amerikalı şirket Google'dan Duma'nın Youtube kanalı Duma TV'ye erişimi derhal yeniden başlatmasını ve bu tür kısıtlamaların getirilmesinin nedenini açıklamasını talep etti" denildi. Açıklamada Google'ın yaptırımlar çerçevesinde böyle bir karar alamayacağı ve gerekçe sunulmadığı da belirtilirken, Google tarafından daha önce de benzer bir girişimde bulunulduğu hatırlatıldı.

"ABD, bilginin yayılması konusunda bir tekele sahip olmak istiyor"

Duma Başkanı Vyacheslav Volodin ise ABD'yi Rusların haklarını ihlal etmekle suçlayarak, "ABD, bilginin yayılması konusunda bir tekele sahip olmak istiyor. Buna izin veremeyiz" ifadelerini kullandı. - MOSKOVA

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Youtube, Google, Rusya, Rus, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

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