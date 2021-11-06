Üye Girişi
Yozgat'ta AK Parti Teşkilat Akademisi açıldı - Son Dakika

Yozgat'ta AK Parti Teşkilat Akademisi açıldı

06.11.2021 15:44
Yozgat'ta AK Parti Teşkilat Akademisi açıldı

Yozgat'ta AK Parti Genel Merkez AR-GE ve Eğitim Başkanlığı tarafından "Teşkilat Akademisi" programı düzenlendi.

Yozgat'ta AK Parti Genel Merkez AR-GE ve Eğitim Başkanlığı tarafından "Teşkilat Akademisi" programı düzenlendi.

AK Parti Ankara Milletvekili Ahmet Gündoğdu, Yimpaş Konferans Salonu'ndaki programdan önce gazetecilere, Türkiye genelinde 3 hafta önce başlatılan "Bu hikayenin kahramanı sensin" temalı akademi vesilesiyle Yozgat'a geldiklerini söyledi.

Temanın açılımını anlatan Gündoğdu, "2002 yılında Sayın Cumhurbaşkanımız partiyi kurarken 'Bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak' cümlesiyle başlamıştık. Eski Türkiye'ye dair ne kadar vesayet, teknolojide, altyapıda geri kalmışlık, millet iradesiyle kavga eden unsur ve onların legal ve illegal kurumları varsa bunların tamamını milletin kantarından geçirip, milletin kantarına uyanlara saygı göstermek, milletin kantarına isyan edenlere de kantarın topuzunu göstermek üzere yola çıkmıştık. Allah'a hamdolsun bugün Türkiye, bölgesinde, dünyada söz sahibi ülke konumuna geldi." dedi.

Bu hikayenin kahramanlarının AK Parti teşkilatlarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile millet arasında köprü görevi gördüğünü aktaran Gündoğdu, milletin emirlerini, isteklerini yerinden alıp genele çözüm merkezine taşıdıklarını belirtti.

Gündoğdu, TBMM'de oylanan son tezkereyle ilgili CHP'nin tutumunu eleştirerek, şunları kaydetti:

"Terörle mücadelede PKK ile mücadelede son 6-7 yıldır yeni bir paradigma geliştirerek, terörle sınır içinde değil, terörü sınır dışında bertaraf etme mücadelesi geliştirdik. Çünkü siz sınır dışında PKK'yı engellemezseniz sınır içerisinde rahat etme şansınız yok. Bunun içindir ki 40 yıllık PKK'yı bitirme noktasına geldik. Bu tezkere de 5-6 yıldır gelen teskerelerin aynısı, yılı 2 yıl, daha önce 18 ay olanı var ama içeride yabancı asker bulundurma, dışarıya asker gönderme metin olduğu gibi aynı, şimdi ana muhalefet geçmişteki bütün teskerelere 'evet' dedi. Sonra 'sınır namusumuzdur' diye genel merkezine bir tabela astı. Sonra 'bu tezkereye evet demek Cumhuriyete ihanettir' dedi. Sonra Yozgat'ta Yozgatlılar 'Kandil'i başlarına yıkarız' dedirttirdi. Allah Yozgatlılardan razı olsun, ben de soruyorum, 'Ey CHP, sınır namusumuzdur sözünüzde samimiyseniz 6 yıldır evet dediğiniz teskereye hayır diyerek sınır mı değişti namus tanımınız mı değişti? 'Kandil'i başlarına yıkacağız' diyorsunuz, sınır dışına çıkmasını istemediğiniz asker, Kandil'i nasıl başlarına yıkacak."

Toplantıya AK Parti Yozgat İl Başkanı Yusuf Başer, ilçe başkanları ve partililer katıldı.

Araştırma Geliştirme, Gündoğdu, AK Parti, Yozgat, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Yozgat'ta AK Parti Teşkilat Akademisi açıldı - Son Dakika


Son Dakika

Asgari ücretin ne kadar olduğunu dahi bilmeyen Bahar Candan, ekonomi dersi verdi 15:33 Asgari ücretin ne kadar olduğunu dahi bilmeyen Bahar Candan, ekonomi dersi verdi Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçı tekrar mı edilecek? Kural hatası iddiası ortalığı karıştırdı 15:19 Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçı tekrar mı edilecek? Kural hatası iddiası ortalığı karıştırdı Duygulandıran görüntü! Yüzlerce komando Davraz Dağı'na tırmandı 14:43 Duygulandıran görüntü! Yüzlerce komando Davraz Dağı'na tırmandı
Şehit mezarına hain saldırı! Üzerine PKK yazıp bir de fotoğrafını paylaşmış 14:23 Şehit mezarına hain saldırı! Üzerine PKK yazıp bir de fotoğrafını paylaşmış Sason'dan 500 araçlık konvoy, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılamak için yola dizildi 13:43 Sason'dan 500 araçlık konvoy, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılamak için yola dizildi Yerli S-400'ün görüntüleri yayınlandı! Uzun menzilli milli hava savunma füzesi Siper'in testi başarıyla tamamlandı 13:29 Yerli S-400'ün görüntüleri yayınlandı! Uzun menzilli milli hava savunma füzesi Siper'in testi başarıyla tamamlandı
Açılışa özel indirim izdihama neden oldu! İş çığırından çıkınca mağaza satışları durduruldu 12:31 Açılışa özel indirim izdihama neden oldu! İş çığırından çıkınca mağaza satışları durduruldu Birçok kişi farkında bile değil! Evde yapılan bu hatalar doğal gaz faturasını kabartıyor 12:17 Birçok kişi farkında bile değil! Evde yapılan bu hatalar doğal gaz faturasını kabartıyor

Son Dakika Haberleri
14:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan Ilıca Barajı açılışında güzel haberi verdi: Ekonomiye yılda 3 milyar TL'lik katkı sağlayacak
14:43 Duygulandıran görüntü! Yüzlerce komando Davraz Dağı'na tırmandı
14:42 Vücudu hakkındaki yorumlardan sıkılan genç kız, paylaştığı bikinili fotoğraflarla eleştirilere meydan okudu
14:36 İğne korkusu olanlara müjde! Yara bandını andıran korona aşısı geliştiriliyor
14:35 Meksika'da tatil yapan Aslı Enver, arka arkaya tekne pozlarını takipçileriyle paylaştı
14:22 Şehit mezarına hain saldırı! Üzerine PKK yazıp bir de fotoğrafını paylaşmış
14:21 60 sanatçı, işçi göçünün 60. yılını anmak için Gurbet türküsünü söyledi
14:21 Kılıçdaroğlu'na herkesin merak ettiği o soru canlı yayında soruldu: Erdoğan'la yarışmak istiyor musunuz?
14:19 Sonunda bu da oldu! İnsan eli değmeden teslimat yapabiliyorlar
13:42 Sason'dan 500 araçlık konvoy, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılamak için yola dizildi
Galibiyet hasretleri sürüyor! Sivasspor, sahasında Giresunspor'la 0-0 berabere kaldı Galibiyet hasretleri sürüyor! Sivasspor, sahasında Giresunspor'la 0-0 berabere kaldı         
15:38
İbrahim Tatlıses'in türküsünü açıp parti otobüsünü kullanan Muharrem İnce, sosyal medyadan espriyi patlattı İbrahim Tatlıses'in türküsünü açıp parti otobüsünü kullanan Muharrem İnce, sosyal medyadan espriyi patlattı         
15:21
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ilıca Barajı açılışında güzel haberi verdi: Ekonomiye yılda 3 milyar TL'lik katkı sağlayacak Cumhurbaşkanı Erdoğan Ilıca Barajı açılışında güzel haberi verdi: Ekonomiye yılda 3 milyar TL'lik katkı sağlayacak         
14:55
Vücudu hakkındaki yorumlardan sıkılan genç kız, paylaştığı bikinili fotoğraflarla eleştirilere meydan okudu Vücudu hakkındaki yorumlardan sıkılan genç kız, paylaştığı bikinili fotoğraflarla eleştirilere meydan okudu         
14:42
Kılıçdaroğlu'na herkesin merak ettiği o soru canlı yayında soruldu: Erdoğan'la yarışmak istiyor musunuz? Kılıçdaroğlu'na herkesin merak ettiği o soru canlı yayında soruldu: Erdoğan'la yarışmak istiyor musunuz?         
14:21
Şarkıcı Ramazan Günay, sahnede geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi Şarkıcı Ramazan Günay, sahnede geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi         
13:31
Uzaya çıkan astronot Dünya'ya bakınca gördüklerine üzüldü: Gördüğüm şey korkunç Uzaya çıkan astronot Dünya'ya bakınca gördüklerine üzüldü: Gördüğüm şey korkunç         
12:47
Defne yaprağı vatandaşlara ekmek kapısı oldu! Kilosu 1.500 TL'ye satılıyor Defne yaprağı vatandaşlara ekmek kapısı oldu! Kilosu 1.500 TL'ye satılıyor         
12:20
Karısını başka bir adamla bahçede yakalayan koca, kurşun yağdırdı: 1 ölü, 1 yaralı Karısını başka bir adamla bahçede yakalayan koca, kurşun yağdırdı: 1 ölü, 1 yaralı         
12:14
Kılıçdaroğlu belediye başkanların adaylığı konusunda çok açık konuştu: Görevlerine devam etsinler, belediye meclislerimizde çoğunluğumuz yok Kılıçdaroğlu belediye başkanların adaylığı konusunda çok açık konuştu: Görevlerine devam etsinler, belediye meclislerimizde çoğunluğumuz yok         
12:08
Bilim Kurulu üyesinden korkutan korona uyarısı: Görme yetinizi kaybedebilirsiniz Bilim Kurulu üyesinden korkutan korona uyarısı: Görme yetinizi kaybedebilirsiniz         
12:08
İçmek için uçakla başka şehirlerden geliyorlar! 'Maraş kelle paçası' coğrafi işaretle tescillendi İçmek için uçakla başka şehirlerden geliyorlar! 'Maraş kelle paçası' coğrafi işaretle tescillendi         
12:07
5 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden şahısla ilgili 5 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden şahısla ilgili "Yunanistan'da da çocuk taciz etti" iddiası         
11:33
Fotoğraflar Adana'dan! Sular çekilince Roma'dan kalma kilise ve tarihi yapılar gün yüzüne çıktı Fotoğraflar Adana'dan! Sular çekilince Roma'dan kalma kilise ve tarihi yapılar gün yüzüne çıktı         
11:27
Bu doğum insanlık tarihine geçti! Kuyruklu bebek, doktorlara şaşkınlık yarattı Bu doğum insanlık tarihine geçti! Kuyruklu bebek, doktorlara şaşkınlık yarattı         
11:03
Bakan Soylu'dan Berat Albayrak'la çarpışma anı hakkında ilginç yorum: Tekrar başımıza gelir diye endişe ediyorum Bakan Soylu'dan Berat Albayrak'la çarpışma anı hakkında ilginç yorum: Tekrar başımıza gelir diye endişe ediyorum         
10:25
Bu hikaye duyanları hala korkutuyor! İşte Dr. Gültekin Caymaz'ın o esrarengiz fotoğrafı Bu hikaye duyanları hala korkutuyor! İşte Dr. Gültekin Caymaz'ın o esrarengiz fotoğrafı         
10:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2021 15:50:13. #1.12#
SON DAKİKA: Yozgat'ta AK Parti Teşkilat Akademisi açıldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement