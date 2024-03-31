Yozgat\'ta Yeniden Refah Partisi Belediye Başkanı Kazım Arslan Seçimi Kazandı

Politika

Yozgat'ta resmi olmayan sonuçlara göre seçimi Yeniden Refah Partisi Belediye Başkan adayı Kazım Arslan kazandı.

Yozgat'ta resmi olmayan sonuçların açıklanmasının ardından çok sayıda Yeniden Refah Partili kutlama yaptı. Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan kalabalık seçim zaferini kutladı. Belediye başkanlığını bir dönem sonra yeniden kazanan Kazım Arslan, vatandaşlara seslendi. Yozgat'ta yeni dönemin başlayacağını söyleyen Arslan, vatandaşlara teşekkür ederek, seçim sonucunun hayırlara vesile olmasını diledi. Arslan, "Hemşehrilerimiz 5 yıl sonra bizlerin hizmetlerini unutmadılar, 5 yıl boyunca bizi hep gönüllerinde yaşattılar. Muhabbetlerini bizden eksik etmediler ve bugün de tekrar Yozgatlı hemşehrilerimize hizmet imkanı bulduk. Alandaki tablo da Yozgatlı hemşehrilerimizin bizi ne kadar özlediğini gösteriyor" dedi.

Resmi olmayan sonuçlara göre oyların yüzde 37'sini alan Arslan, "Yozgat'ta yeni bir dönem başlayacak bundan sonra. Kardeşlik dönemi başlayacak. Ötekileştirmenin olmadığı, düşmanlaştırmanın olmadığı, insanların verdikleri oylardan ve siyasi tercihlerinden dolayı dışlanmadığı bir yönetim başlayacak. İnşallah bugünden itibaren biz hemşehrilerimizin attıkları sloganda olduğu gibi partinin başkanı değil, Yozgat'ın başkanı olacağız. Bize oy vermeyenlerin de başkanı olacağız, bize oy vermeyenlerin de hakkını, hukukunu korumak için mücadele içinde olacağız" şeklinde konuştu. - YOZGAT