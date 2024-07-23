31 Mart yerel seçimlerinde yüzde 43, 69 oy oranı ile AK partili rakibini geride bırakanYeniden Refah Partili Ali Açmaz, Elazığ Arıcak'ın Bükardi belde belediyesinin yeni başkanı olmuştu. Açmaz, partisinden istifa etti.
İstifasına ilişkin Sözcü'ye konuşan Belediye Başkanı Ali Açmaz, "Partimle herhangi bir sorun yaşamadım. Gördüğüm lüzum üzerine partimden istifa etme kararı aldım. Şimdilik görevime bağımsız olarak devam edeceğim" ifadelerini kullandı. Açmaz, "YRP'deyken beldenize hizmet almakta zorlanıyor muydunuz?" sorusuna cevap vermekten kaçındı.
Yerel medyada yer alan haberlere göre ise Belediye Başkanı Ali Açmaz'ın istifasında, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a eleştirilerini gerekçe gösterdiği öne sürüldü.
Son Dakika › Politika › Yeniden Refah'lı belediye başkanı partisinden istifa etti! Dikkat çeken 'Eleştiri' iddiası - Son Dakika
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