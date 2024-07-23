Yeniden Refah'lı belediye başkanı partisinden istifa etti! Dikkat çeken "Eleştiri" iddiası - Son Dakika
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Politika

Yeniden Refah'lı belediye başkanı partisinden istifa etti! Dikkat çeken "Eleştiri" iddiası

Yeniden Refah\'lı belediye başkanı partisinden istifa etti! Dikkat çeken "Eleştiri" iddiası

31 Mart yerel seçimlerinde Yeniden Refah Partisi'nden seçilen Elazığ Arıcak Bükardi Belediye Başkanı Ali Açmaz, 4 ay sonra partisinden istifa etti. Açmaz, partisiyle herhangi bir sorun yaşamadığını belirterek, görevine bağımsız olarak devam edeceğini ifade etti. Yerel medyada yer alan haberlere göre Açmaz'ın istifasında, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştirilerini gerekçe gösterdiği öne sürüldü.

23.07.2024 20:21
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31 Mart yerel seçimlerinde yüzde 43, 69 oy oranı ile AK partili rakibini geride bırakanYeniden Refah Partili Ali Açmaz, Elazığ Arıcak'ın Bükardi belde belediyesinin yeni başkanı olmuştu. Açmaz, partisinden istifa etti.

"PARTİMLE SORUN YAŞAMADIM ŞİMDİLİK BAĞIMSIZ DEVAM EDECEĞİM"

İstifasına ilişkin Sözcü'ye konuşan Belediye Başkanı Ali Açmaz, "Partimle herhangi bir sorun yaşamadım. Gördüğüm lüzum üzerine partimden istifa etme kararı aldım. Şimdilik görevime bağımsız olarak devam edeceğim" ifadelerini kullandı. Açmaz, "YRP'deyken beldenize hizmet almakta zorlanıyor muydunuz?" sorusuna cevap vermekten kaçındı.

"ERBAKAN'IN ERDOĞAN ELEŞTİRİLERİ GEREKÇE GÖSTERİLDİ"

Yerel medyada yer alan haberlere göre ise Belediye Başkanı Ali Açmaz'ın istifasında, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a eleştirilerini gerekçe gösterdiği öne sürüldü.

Yeniden Refah Partisi, Recep Tayyip Erdoğan, Fatih Erbakan, Arıcak, Elazığ, Refah, 3.Sayfa, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Yeniden Refah'lı belediye başkanı partisinden istifa etti! Dikkat çeken 'Eleştiri' iddiası - Son Dakika

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    Yorumlar (4)

  • Yasin KIRBOĞA: beyninde mutlaka pıhtılaşma bozukluğu vardır 23 13 Yanıtla
  • fitbool null: icardi beldesi 12 2 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz: havalarda çok nemli 11 2 Yanıtla
  • Mustafa Yıldız: Şok Şok Şok Bükardi Wanda Erbakan'dan Ayrıldı.Ayrılık Haberlerin Devamı Gelecek Mi-:) 2 8 Yanıtla

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