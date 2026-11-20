Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin şikayeti üzerine Yüksek Seçim Kurulu, Ulusal Birlik Partisi'nin Türkiye ile imzalanan protokoller ve gerçekleştirilen projelere ilişkin fotoğrafların da bulunduğu, Türkiye ve KKTC bayraklarının yer aldığı seçim kitapçıklarının toplatılmasına karar verdi.

KKTC'de 6 Aralık'ta düzenlenecek olan 2026 Erken Genel Seçimleri öncesinde Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Ulusal Birlik Partisi (UBP) tarafından hazırlanan, Türkiye hükümetiyle imzalanan protokollere ve hayata geçirilen projelere ilişkin fotoğrafların da yer aldığı seçim kitapçıklarında Türkiye ve KKTC bayraklarının kullanılmasını Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) taşıdı. Şikayeti değerlendiren YSK, kitapçığın kapağında ve içeriğinde KKTC ile Türkiye bayraklarının yer aldığını belirterek, seçim propaganda materyallerinin dağıtımının durdurulmasına ve toplatılmasına oybirliğiyle hükmetti. Kararın bir örneğinin Polis Müdürlüğü'ne gönderilmesi de kararlaştırılırken, polis tarafından UBP seçim bürolarındaki kitapçıkların toplatılmasına başlandı.

YSK, kitapçık ve kararın birer örneğinin Polis Müdürlüğü'ne, sosyal medyadaki benzer propaganda içeriklerinin kaldırılması amacıyla da Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumuna (BTHK) gönderilmesine karar verdi.

YSK, 19 Kasım 2026 tarihli ve 154/2026 sayılı kararında, 5/1976 sayılı Seçim ve Halkoylaması Yasası'nın 74'üncü maddesini esas aldı. Söz konusu madde, seçim propagandasında kullanılan duvar ilanları, el ilanları ve diğer basılı materyaller üzerinde Türk Bayrağı, dini ibareler ve Arap harfleriyle yazı bulundurulmasını yasaklıyor.

Kanunda "Türk bayrağı" ifadesi yer alıyor

YSK'nın kararına dayanak oluşturan 74'üncü maddede yalnızca "Türk Bayrağı" ifadesi yer alırken, Kurulun kararında hem KKTC hem de Türkiye bayraklarının kullanımı yasağa aykırılık kapsamında değerlendirildi. Kararda, bayrakların gerçek fotoğrafların doğal bir parçası olarak bulunması ile propaganda amacıyla ayrıca yerleştirilmesi arasında herhangi bir hukuki ayrım yapılmadı.