YSK, Aksu ve Uğurludağ\'da oyların yeniden sayılması taleplerini reddetti

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Isparta'nın Aksu ve Çorum'un Uğurludağ ilçelerinde oyların yeniden sayılması ve seçimin yenilenmesi taleplerini reddetti.
31 Mart yerel seçimlerine dair süreç devam ediyor. Siyesi partilerin İl ve ilçe seçim kurullarına yaptıkları itirazlarının ardından Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) gelen itirazlar da kurul tarafından değerlendirilerek sonuca varılıyor.
Bu çerçevede Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Uğurludağ İlçe Başkanlığı temsilcileri tarafından 7 bin 67 seçmenin oy kullandığı 35 sandık için 'geçersiz kabul edilen 92 oyun yeniden sayılması' istemiyle itirazda bulunmuştu. YSK'de yapılan kurul toplantısı sonucunda MHP'nin 'oyların yeniden sayılması' talebi reddedildi. Çorum Uğurludağ'da AK Partili Remzi İpek seçimi 13 oy farkla MHP'li Zeki İpek'in önünde kazanmıştı.
Isparta'nın Aksu ilçesinde ise CHP tarafından mevcut Belediye Başkanı AK Partili Veli Kahraman ile CHP'li Mehmet Çetin arasında geçen seçimde, 1 oy ile seçimin galibi belirlendi. Resmi olmayan sonuçlara göre, seçimi kazanan Veli Kahraman oldu. Durum üzerine CHP 'seçimin yeniden yapılması' talebiyle itirazda bulundu. Yine YSK'de yapılan kurul toplantısı sonucunda CHP'nin itirazının reddedilmesi kararını verildi.
Yayın yasağını delenlere suç duyurusu
Ayrıca YSK seçim gününe ilişkin de bir karar aldı. YSK, seçim günü yayın yasağını delenler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.
YSK yarın da gelen itirazları görüşmeye devam edecek. - ANKARA
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Düzce Valisi Selçuk Aslan başkanlığında yapılan toplantıda, Ramazan Bayramı tedbirleri ele alındı. Bayram süresince Düzce'de toplamda bin 555 polis ve jandarma görev yapacak. İl Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı bünyesindeki personel sayısıyla huzur ve güvenliğin sağlanması hedefleniyor.
Keçiören'de 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ni kazanan Cumhuriyet Halk Partili (CHP) Mesut Özarslan mazbatasını aldı. Özarslan, yaptığı konuşmada halkın belediyeciliğini yapacaklarını söyledi.
Sincan'da yerel seçimlerde yeniden belediye başkanı seçilen Murat Ercan, mazbatasını alarak görevine resmen başladı. İlçe Seçim Kurulundan aldığı mazbata ile belediyeye gelen Başkan Ercan'ı çalışma arkadaşları alkışlarla karşıladı.
Edirne Belediye Başkanlığına seçilen Filiz Gencan Akın, mazbatasını Edirne Adliyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen törende aldı. Törende ayrıca Belediye ve İl Genel Meclis üyelerinin mazbataları da verildi. Akın, kendisini destekleyenlere teşekkür ederek, belediye başkanlığı mazbatasını almanın mutluluk verici olduğunu belirtti. Devir teslim töreninde ise önceki dönem Belediye Başkanı Recep Gürkan, Akın'a görevinde başarı diledi. Akın, Edirne'nin ilk kadın belediye başkanı olmaktan gurur duyduğunu ve adil, dürüst ve eşitlikçi bir yönetim sergileyeceğini söyledi.
CHP'den Ardeşen Belediye Başkanı seçilen Enver Atagün, mazbatasını alarak görevine başladı. AK Parti'li eski Belediye Başkanı Avni Kahya, görevi Atagün'e devretti. Atagün ve Kahya, el ele tutuşarak binadan çıkarken vatandaşları selamladı. Kahya, Ardeşen'in kazanması için her zaman mücadele ettiğini belirtirken, Atagün de Ardeşen'i en iyi şekilde yöneteceğine söz verdi.
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