YSK, Ardahan, Iğdır, Hatay ve Bitlis Tatvan, Iğdır Aralık\'ta yapılan seçim itirazlarını reddetti

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Ardahan, Iğdır, Hatay illeri ve Bitlis Tatvan, Iğdır Aralık ilçelerinde seçimlere yapılan itirazları reddetti.
31 Mart Yerel Seçimlerinin ardından siyasi partilerin itirazları Yüksek Seçim Kurulu'nda (YSK) değerlendirilmeye devam ediyor. İtirazlar çerçevesinde geçici olan sonuçlara göre AK Parti'nin adayı Mehmet Öntürk, oyların yüzde 44,48'ini alarak sandıktan 1'inci çıkarken, CHP'nin adayı Lütfü Savaş yüzde 44,05 oy alarak seçimi ikinci sırada tamamladı.
İtiraz çerçevesinde Yüksek Seçim Kurulu saat 14.00'te içinde Hatay seçimlerine yapılan itirazların da yer aldığı seçim itirazlarını değerlendirdi. Yaklaşık 3 saat süren kurul toplantısında, toplam 3 il ve 2 ilçe seçimine ilişkin yapılan itirazlar masaya yatırıldı. Verilen kararlar neticesinde CHP'nin Hatay'da oyların yeniden sayılması, geçersiz oyların sayılması ve seçimin yenilenmesi taleplerini reddetti.
Diğer İl ve ilçe seçimlerinde yapılan itirazlar ve kararları ise şu şekilde:
"AK Parti'nin, Ardahan ve Iğdır'da 'seçimlerin yenilenmesi' talebi ve Bitlis'in Tatvan ilçesinde 'oyların yeniden sayılması' talebi reddedildi.
Yeniden Refah Partisi'nin Iğdır'ın Aralık ilçesinde 'oyların yeniden sayılması ve seçimin yenilenmesi' talepleri reddedildi." - ANKARA
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