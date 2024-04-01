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YSK Başkanı Yener'den Büyükşehir Belediye Seçim Sonuçları Açıklaması - Son Dakika
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Politika

YSK Başkanı Yener'den Büyükşehir Belediye Seçim Sonuçları Açıklaması

YSK Başkanı Yener: "30 Büyükşehir Belediyesinden CHP 14, AK Parti 12, DEM 3, YRP 1 Büyükşehir kazanmıştır.

01.04.2024 11:30  Güncelleme: 11:35
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YSK Başkanı Yener: "30 Büyükşehir Belediyesinden CHP 14, AK Parti 12, DEM 3, YRP 1 Büyükşehir kazanmıştır." - ANKARA

Kaynak: İHA

YSK Başkanı, AK Parti, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika YSK Başkanı Yener'den Büyükşehir Belediye Seçim Sonuçları Açıklaması - Son Dakika

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SON DAKİKA: YSK Başkanı Yener'den Büyükşehir Belediye Seçim Sonuçları Açıklaması - Son Dakika
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