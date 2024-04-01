YSK Başkanı Yener: "30 Büyükşehir Belediyesinden CHP 14, AK Parti 12, DEM 3, YRP 1 Büyükşehir kazanmıştır." - ANKARA
Son Dakika › Politika › YSK Başkanı Yener'den Büyükşehir Belediye Seçim Sonuçları Açıklaması - Son Dakika
31 Mart seçimlerinde CHP'nin İzmir Çeşme Belediye Başkan adayı olarak gösterilen ünlü teknik direktör Mustafa Denizli'nin kızı Lal Denizli, sandıkların yüzde 99,24'ünün açıldığı ilçede yüzde 53,69 ile seçimi kazandı.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 31 Mart seçimlerinin ardından yaptığı açıklamada "Ana hedefimiz olan enflasyonu kalıcı olarak tek haneye düşürmek için sıkı para, seçici kredi ve gelirler politikasına ilaveten kamuda harcama kontrolü yaparak tasarrufu ön planda tutacağız" dedi.
Teknik Direktör Mustafa Denizli'nin kızı Lal Denizli, İzmir'in Çeşme ilçesinde CHP'den belediye başkanı seçildi. Denizli, Çeşme'nin ilk kadın başkanı olarak da tarihe geçti.
Muğla'nın Menteşe ilçesine bağlı kırsal Göktepe Mahallesi'nde yapılan 31 Mart yerel seçimlerinde, 6 muhtar adayı arasından mevcut muhtar İsrafil Kaçar güven tazeledi. Kaçar, Göktepe Mahalle halkına teşekkür ederek, 5 yıl boyunca daha güzel işler yapmak için çalışacağını belirtti.
Elazığ merkezindeki sandıkların tamamı açıldı. 31 Mart Mahalli İdareler Genel seçimlerinde kesin olmayan sonuçlara göre, AK Partili Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları 65 bin 682 oy alarak yeniden başkan seçildi.
Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, 31 Mart Yerel Seçim sonuçlarına göre yüzde 35.64'lük oy oranıyla 15 bin 344 oy alarak tekrar Bozüyük Belediye Başkanı seçildi. Başkan Bakkalcıoğlu'nun yeniden seçilmesi Bozüyük'te büyük bir coşkuyla kutlandı.
Türkiye'de yapılan yerel seçimlerde CHP, oy oranını 8 puan artırarak birçok ilde yönetimi devraldı. Cumhur İttifakı'nın ortak aday çıkarması durumunda kazanacağı iller arasında Amasya, Kilis, Kütahya ve Yozgat da bulunuyor.
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