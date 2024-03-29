YSK Başkanı Yener: 'YSK seçimlerin güvenli, bir ortamda gerçekleşmesi için tüm tedbirlerini almıştır' - Son Dakika
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Politika

YSK Başkanı Yener: 'YSK seçimlerin güvenli, bir ortamda gerçekleşmesi için tüm tedbirlerini almıştır'

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, YSK'nın seçimlerin güvenli, sağlıklı ve huzurlu bir ortamda gerçekleşmesi için tüm tedbirlerini aldığını belirtti. Yener, ayrıca YSK'nın oy sayım ve döküm işlemlerine aralıksız devam edilmesini hüküm altına aldığını ve sandık görevlilerinin ihtiyaçlarının karşılanacağını söyledi.

29.03.2024 18:37  Güncelleme: 18:41
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YSK Başkanı Yener: "YSK seçimlerin güvenli, bir ortamda gerçekleşmesi için tüm tedbirlerini almıştır"

ANKARA - Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, "Yüksek Seçim Kurulu şu an il ve ilçe seçim kurullarıyla birlikte tüm ülke çapında seçimlerin güvenli, sağlıklı ve huzurlu bir ortamda gerçekleşmesi için tüm tedbirlerini almıştır" dedi.

Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Seçim Gözlem Misyonu tarafından Yüksek Seçim Kurulu'na ziyaret gerçekleştirildi. Ziyarette 31 Mart tarihinde yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri masaya yatırıldı. Heyet yaklaşık 1 saat süren toplantının ardından YSK Genel Merkezi'nden ayrıldı. Toplantı çıkışında YSK Başkanı Ahmet Yener, basın mensuplarının seçimlere ilişkin sorduğu soruları yanıtladı.

Yener, 31 Mart tarihinde gerçekleşecek seçimlerle ilgili olarak YSK il ve ilçe seçim kurulları son hazırlıklarını yaptığını belirterek, "Şu an itibarıyla seçimlere hazır vaziyetteyiz. Seçimlerin Türk halkına ve demokrasiye hayırlı olmasını diliyorum. Bugün de YSK'de Avrupa Parlamentosundan bir heyeti ağırladık. Onlarla karşılıklı fikir alışverişinde bulunduk. Şu an için bizler seçim için hazırız sağlık ve huzurlu bir seçim ortamı diliyoruz" ifadelerine yer verdi.

"YSK seçimlerin güvenli, bir ortamda gerçekleşmesi için tüm tedbirlerini almıştır"

Seçim güvenliği hakkında sorulan soruları yanıtlayan Yener, "Yüksek Seçim Kurulu şu an itibarıyla il ve ilçe seçim kurullarıyla birlikte tüm ülke çapında seçimlerin güvenli, sağlıklı ve huzurlu bir ortamda gerçekleşmesi için tüm tedbirlerini almıştır. Bundan sonra da vatandaşlarımızın 31 Mart tarihinde yapılacak seçimde sandığa gidip oylarını kullanmalarını diliyoruz. Son iki günümüzde de seçim çalışmalarımıza ve kurul toplantılarımıza devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"YSK'nın aldığı karar ile oy sayım ve döküm işlemlerine aralıksız devam edilmesini hüküm altına almış"

Yener, YSK'nın 'iftar dolayısıyla oy sayımına ara verilmemesi' kararını da değerlendirerek, "1973 ve 2024 yılında seçimler ramazan ayına denk geldi. YSK seçim mevzuatını ve yasaları uygulamakla yükümlü bir kurum. Yasal düzenlemede seçim iş ve işlemlerinin aralıksız devam edeceğini düzenlediği için YSK'nın da dün almış olduğu kararda seçimler bittikten sonraki oy sayım ve döküm işlemlerine aralıksız devam edilmesini hüküm altına almış ve bu konuda il ve ilçe seçim kurullarının, sandık kurullarının tereddütleri giderilmiştir. Bunun da ramazan ayında oruçlu sandık görevlilerinin herhangi bir zorlukla karşılaşacağı anlamını çıkarmamak gerekiyor. Biz inanıyoruz ki tüm siyasi partilerimiz sandık görevlilerimizin bu konudaki ihtiyaçlarını gidereceklerdir. Aynı zamanda da oy sayım işlemleri de aralıksız devam edecektir" açıklamasında bulundu.

Kaynak: İHA

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