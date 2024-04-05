Yüksek Seçim Kurulu, Hatay'ın Samandağ ilçesi, Samsun'un Bafra ilçesi ve Antalya'nın Döşemealtı ve Akseki ilçeleri için yapılan oy sayımının yenilenmesi ve seçimin yenilenmesi taleplerini reddetti. - ANKARA
Son Dakika › Politika › YSK, Samandağ, Bafra, Döşemealtı ve Akseki'deki oy sayımı ve seçim yenileme taleplerini reddetti - Son Dakika
AK Parti'den yeniden Isparta Belediye Başkanı seçilen Şükrü Başdeğirmen, mazbatasını aldı. Başdeğirmen, yaptığı konuşmada, Isparta halkının verdiği oyların karşılığını bulacağını söyledi. Isparta'daki sonuçların Türkiye'ye örnek olduğunu belirten Başdeğirmen, ekip çalışmasıyla seçim başarısının elde edildiğini dile getirdi. Törene, AK Parti Isparta milletvekilleri Mehmet Uğur Gökgöz, Osman Zabun ve partililer katıldı.
Fethiye Kaymakamlığı tarafından düzenlenen bayramlaşma töreni, Kaymakamlık makamında gerçekleştirildi. Törene, ilçe emniyet müdürü, jandarma komutanı, sahil güvenlik komutanı, oda başkanları, STK temsilcileri, daire amirleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Kaymakam İsmail Hakkı Ertaş, güvenlik tedbirlerinin alındığını belirterek herkese iyi bayramlar ve tatiller diledi.
AK Parti'den Terme Belediye Başkanı seçilen Şenol Kul, görevi eski Belediye Başkanı Ali Kılıç'tan devraldı. Kul, mazbatasını almasının ardından düzenlenen törenle göreve başladı. Kul, adalet ve Terme'nin gelişmesine katkı sağlama hedefiyle yola çıkacaklarını belirtti. Ali Kılıç ise Kul'u tebrik ederek başarılar diledi.
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, mazbatasını aldı. Yeni dönemin hayırlı olmasını dileyen AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, başarılı çalışmaların devam edeceğini belirtti. Başkan Altay ise Konya'nın tüm coğrafyasına hizmet edeceklerini ve problemleri çözeceklerini söyledi.
Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Yıldırımlılarla birlikte yeni bir Yıldırım hikayesi yazacaklarını söyledi. Yeniden seçilen Başkan Yılmaz, Yıldırım için daha fazlasını yapmak için çalışacaklarını belirtti.
Mahalli idareler seçimlerinde ikinci kez Erbaa Belediye Başkanı seçilen Ertuğrul Karagöl, göreve başladı. Karagöl, birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, Erbaa'nın bütün mahalleleriyle birlikte Tokat'a ve ülkeye örnek olacaklarını belirtti.
Terme Belediye Başkanı seçilen Şenol Kul, mazbatasını aldıktan sonra görevi devralarak hizmete başladı. Devir teslim töreninde konuşan Kul, Terme için çalışmaya devam edeceklerini ve ilçeyi hak ettiği yere getirmek için gayret göstereceklerini belirtti.
31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde Havza Belediye Başkanı seçilen Murat İkiz, görevi devraldı. Önceki başkan Sebahattin Özdemir'in hizmetlerini takdir eden İkiz, halka en iyi hizmeti sunmak için çalışacaklarını belirtti.
31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde seçilen Yakakent Belediye Başkanı Dr. Şerafettin Aydoğdu, mazbatasını alarak göreve başladı. Aydoğdu, halka teşekkür ederek birlikte ilçeyi yöneteceklerini belirtti.
Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve Ortahisar Belediyesi'nde devir teslim törenleri yapıldı. Ortahisar'da AK Partili Ahmet Metin Genç görevi CHP'li Ahmet Kaya'ya devrederken, Büyükşehir Belediyesi'nde ise Murat Zorluoğlu görevi Ahmet Metin Genç'e devretti.
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