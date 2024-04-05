YSK, Samandağ, Bafra, Döşemealtı ve Akseki\'deki oy sayımı ve seçim yenileme taleplerini reddetti

Politika

Yüksek Seçim Kurulu, Hatay'ın Samandağ ilçesi, Samsun'un Bafra ilçesi ve Antalya'nın Döşemealtı ve Akseki ilçeleri için yapılan oy sayımının yenilenmesi ve seçimin yenilenmesi taleplerini reddetti. - ANKARA