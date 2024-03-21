YSK'nın takvimine göre propaganda serbestliği ve seçim yasakları başlıyor

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) takvimine göre, bugünden itibaren propaganda serbestliği ve bazı seçim yasakları başlayacak.
Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) seçim takvimi uyarınca seçime ilişkin süreç işliyor. Takvime göre önemli tarihlerden biri de 21 Mart tarihi olarak öne çıkıyor. Buna göre 21 Mart tarihinde propaganda serbestliği ve bazı seçim yasakları başlayacak. Seçim propagandası 30 Mart Cumartesi günü saat 18.00'de, seçim yasakları ise 31 Mart saat 23.59'da sona erecek.
Söz konusu tarihler arasında, seçime katılan siyasi partiler ve bağımsız adaylar, seçim propaganda süresinin sona erdiği 30 Mart tarihine kadar yazılı basında ilan ve reklam yoluyla ya da internet sitesi açarak sözlü, yazılı veya görüntülü propaganda yapabilecek. Fakat seçim süresince genel yollar üzerinde, kamu hizmeti görülen bina ve tesisler ve ilçe seçim kurullarının gösterdiği meydanların dışında toplu olarak sözlü propaganda yapılması yasak olacak.
Yine propaganda yasakları çerçevesinde vatandaşların elektronik posta adreslerine gönderilecek mesajlar, taşınabilir veya sabit telefonlarına sesli, görüntülü veya yazılı mesaj gönderilerek yapılan propagandalar da yasak olacak. Ancak siyasi partilerin kendi üyelerine sesli, görüntülü veya yazılı mesaj gönderebilmesi bu yasağa dahil olmayacak.
21 Mart ile 30 Mart tarihleri arasında, yazılı, sözlü ve görsel basın ve yayın araçları ile kamuoyu araştırmaları, anketler, tahminler yapılamayacak. Bilgi ve iletişim telefonları yoluyla mini referandum gibi adlarla bir siyasi partinin veya adayı etkileyecek veya vatandaşın oyunu değiştirecek biçimde yayın yapılması yasak olacak.
Bakanlar ve milletvekillerinin yurt içindeki seçim propagandası ve gezilerinde, makam otomobilleri ya da resmi hizmete tahsis edilen vasıtalar kullanılamayacak. Propaganda amaçlı gezilerde, protokol icabı olan karşılama ve uğurlama törenleri yapılamayacak ve resmi ziyafet verilmesi de yasak olacak. Bakanlar, milletvekilleri ve adayların seçim propagandası kapsamındaki gezilerine memur ve kamu görevlilerinin katılması da yasak olacak. - ANKARA
Son Dakika › Politika › YSK'nın takvimine göre propaganda serbestliği ve seçim yasakları başlıyor - Son Dakika
AK Parti Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Halis Bilden, 6 Şubat depremlerinde az hasarlı olan konutlara kökten çözüm getireceklerini söyledi. Az hasarlı konutların da içerisinde olduğu 104 bin konutu dönüştüreceklerine vurgu yapan Bilden, bu konutları hiçbir ücret almadan inşa edeceklerini ifade etti.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara, Afyonkarahisar ve İzmir'de düzenlenen 'Bozdoğan-14' operasyonlarında 94 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Operasyonlarda şüphelilerin bölücü terör örgütü lehine slogan attığı, terör örgütü propagandası yaptığı ve suç unsuru oluşturduğu tespit edildi.
Bakan Bak, Rize'de yapılan spor tesislerini inceledi ve çocukların kötü alışkanlıklardan uzak durmalarını sağlamak için spor yapmalarını istedi. Türkiye'de son 22 yılda spor alanında büyük yatırımlar yapıldığını belirten Bak, çocukların spor yapmasının toplumla uyumlarını ve eğitim başarılarını artırdığını vurguladı.
Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Irak makamlarının terör örgütü PKK'yı tehdit olarak gördüğünü ve Ortak Harekat Merkezi kurulması gibi işbirliği tekliflerine olumlu yaklaştığını bildirdi. Bakanlık kaynakları ayrıca terörle mücadele stratejisinin sınırlardan mümkün olduğu kadar ötede tehditleri bertaraf etmeyi hedeflediğini ve Irak ile enerji ve ticaret gibi konuları da içeren kapsamlı bir çalışma yürütüldüğünü belirtti.
Cumhur İttifakı Bandırma Belediye Başkan Adayı Cemal Öztaylan, iftar programında yaptığı açıklamada, Dursun Mirza'nın belediyede yapılan satışları gündeme getirerek eleştirdi.
Cumhur İttifakı'nın Efeler Belediye Başkan Adayı Burak Pehlivan, seçim çalışmaları kapsamında sosyal medyada vatandaşların sorularını yanıtlıyor. Pehlivan, halka yakınlığı ve samimiyetiyle tanınıyor.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, Irak makamlarının da terör örgütü PKK'yı tehdit olarak gördüğünü, Ortak Harekat Merkezi ve diğer terörle mücadeledeki işbirliği tekliflerine olumlu yaklaştığını bildirdi.
Battalgazi Muhtarlar Derneği Başkanı Abdulvahap Ortaç ve dernek üyeleri, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'i ziyaret ederek teşekkür plaketi verdi. Başkan Güder, muhtarlara teşekkür ederek birlikte yapılan hizmetlerden bahsetti.
Sizin düşünceleriniz neler ?