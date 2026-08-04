YAŞ Toplantısı Başladı: Erdoğan Liderliğinde Kritik Görüşmeler - Son Dakika
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YAŞ Toplantısı Başladı: Erdoğan Liderliğinde Kritik Görüşmeler

YAŞ Toplantısı Başladı: Erdoğan Liderliğinde Kritik Görüşmeler
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı, saat 12.15'te başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı, saat 12.15'te başladı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıya, Şura üyeleri Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Akın Gürlek, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel katılıyor.

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika YAŞ Toplantısı Başladı: Erdoğan Liderliğinde Kritik Görüşmeler - Son Dakika

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