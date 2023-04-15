Yüksek Seçim Kurulu, 2023 Genel Seçimleri için geçici aday listesini açıkladı! 24 siyasi parti ve 152 bağımsız isim yarışacak - Son Dakika
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Yüksek Seçim Kurulu, 2023 Genel Seçimleri için geçici aday listesini açıkladı! 24 siyasi parti ve 152 bağımsız isim yarışacak

15.04.2023 16:32

Yüksek Seçim Kurulu geçici aday listesini açıkladı. YSK'dan yapılan duyuruda, "24 siyasi partinin, Kararımız ekinde yer alan listedeki adaylarla seçime katılacaklarına, Türkiye genelinde 152 bağımsız milletvekili adayı olduğuna, adı geçen 24 siyasi parti ile 152 bağımsız adayın gösterildiği ekli listenin bu karar metnine dâhil olduğuna, karar vermek gerekmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) geçici aday listesini yayınladı. Buna göre; 14 Mayıs'ta yapılacak milletvekili genel seçimlerinde 24 parti ve 152 bağımsız milletvekili yarışacak.

YSK'dan yapılan açıklamada, "24 siyasi partinin, Kararımız ekinde yer alan listedeki adaylarla seçime katılacaklarına, Türkiye genelinde 152 bağımsız milletvekili adayı olduğuna, adı geçen 24 siyasi parti ile 152 bağımsız adayın gösterildiği ekli listenin bu karar metnine dâhil olduğuna, karar vermek gerekmiştir" ifadeleri yer aldı.

SEÇİMDE 24 SİYASİ PARTİ YER ALACAK

YSK'nın açıklamasına göre 14 Mayıs'ta yarışacak siyasi partiler şu şekilde sıralandı:

  1. Adalet Birlik Partisi
  2. Adalet Partisi
  3. Adalet ve Kalkınma Partisi
  4. Anavatan Partisi
  5. Büyük Birlik Partisi
  6. Cumhuriyet Halk Partisi
  7. Genç Parti
  8. Güç Birliği Partisi
  9. Hak ve Özgürlükler Partisi
  10. Halkın Kurtuluş Partisi
  11. İyi Parti
  12. Memleket Partisi
  13. Millet Partisi
  14. Milliyetçi Hareket Partisi
  15. Milli Yol Partisi
  16. Sol Parti
  17. Türkiye İşçi Partisi
  18. Türkiye Komünist Hareketi
  19. Türkiye Komünist Partisi
  20. Vatan Partisi
  21. Yeniden Refah Partisi
  22. Yenilik Partisi
  23. Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi
  24. Zafer Partisi

KESİN ADAY LİSTESİ 19 NİSAN'DA İLAN EDİLECEK

Yüksek Seçim Kurulu kesin aday listelerini ise 19 Nisan Çarşamba günü ilan edecek. Bu süreçte partilere de varsa eksiklerini tamamlamak için süre tanınmış oluyor. 27 Nisan'da da gümrük kapılarında ve yurt dışında oy kullanma süreci başlayacak.

YORUMLAR (1)
  • haydar topçu: Bu partilerin bazıları boşuna seçimlere giriyor Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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Son dakika: YSK geçici aday listesini yayımladı! Seçimde 24 siyasi parti ve 152 bağımsız aday yarışacak Son dakika: YSK geçici aday listesini yayımladı! Seçimde 24 siyasi parti ve 152 bağımsız aday yarışacak Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Antalya'da milletvekili aday tanıtım toplantısında konuştu: (1) Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Antalya'da milletvekili aday tanıtım toplantısında konuştu: (1)

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Son Dakika Politika Yüksek Seçim Kurulu, 2023 Genel Seçimleri için geçici aday listesini açıkladı! 24 siyasi parti ve 152 bağımsız isim yarışacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yüksek Seçim Kurulu, 2023 Genel Seçimleri için geçici aday listesini açıkladı! 24 siyasi parti ve 152 bağımsız isim yarışacak - Son Dakika
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