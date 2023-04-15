Yüksek Seçim Kurulu (YSK) geçici aday listesini yayınladı. Buna göre; 14 Mayıs'ta yapılacak milletvekili genel seçimlerinde 24 parti ve 152 bağımsız milletvekili yarışacak.
YSK'dan yapılan açıklamada, "24 siyasi partinin, Kararımız ekinde yer alan listedeki adaylarla seçime katılacaklarına, Türkiye genelinde 152 bağımsız milletvekili adayı olduğuna, adı geçen 24 siyasi parti ile 152 bağımsız adayın gösterildiği ekli listenin bu karar metnine dâhil olduğuna, karar vermek gerekmiştir" ifadeleri yer aldı.
YSK'nın açıklamasına göre 14 Mayıs'ta yarışacak siyasi partiler şu şekilde sıralandı:
Yüksek Seçim Kurulu kesin aday listelerini ise 19 Nisan Çarşamba günü ilan edecek. Bu süreçte partilere de varsa eksiklerini tamamlamak için süre tanınmış oluyor. 27 Nisan'da da gümrük kapılarında ve yurt dışında oy kullanma süreci başlayacak.
Son Dakika › Politika › Yüksek Seçim Kurulu, 2023 Genel Seçimleri için geçici aday listesini açıkladı! 24 siyasi parti ve 152 bağımsız isim yarışacak - Son Dakika