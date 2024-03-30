Yüksekova'da sandıklar okullara yerleştirildi - Son Dakika
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Politika

Yüksekova'da sandıklar okullara yerleştirildi

Yüksekova\'da sandıklar okullara yerleştirildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri için sandık ve oy kullanma kabinleri okullara yerleştirildi. Seçim öncesi hazırlıklar tamamlandı ve oy kullanma işlemi sabah 07.00'da başlayacak, akşam 16.00'da sona erecek. Okul müdürü Cevat İnaç, seçimin ülkeye hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.

30.03.2024 15:09  Güncelleme: 15:11
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Yüksekova'da sandıklar okullara yerleştirildi

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde sandık ve oy kullanma kabinleri yerleştirilen okullar, yarın yapılacak olan 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerine hazırlandı.

Yerel seçimlere 1 gün kala Yüksekova ilçesinde okullarda hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Seçimde kullanılacak sandıklar ve oy kullanma kabinleri geceden okullara getirildi. Sabah ise sandık kurulu başkanları ve görevliler tarafından oy kullanılacak sınıflar, seçime hazırlandı. 279 sandık ve 83 bin 282'e yakın oy kullanacağı seçmen için ilçenin tüm okullarına görevliler tarafından oy kabineleri ve sandıklar kuruldu. Yüksekova'da sabah 07.00'da başlayacak oy kullanma akşam 16: 00 itibariyle sona erecek.

2024 yerel seçimler için Hakkari ve tüm ilçelerinde olduğu gibi Yüksekova ilçesinde de okullarda sandıkların yerleştirildiğini ifade eden okul müdürü Cevat İnaç, "Bugün itibariyle sandık kurulu başkanlarımız okula gelerek sandıkları kurmuşlardır. Yarın oy kullanacak seçmen için daha rahat oylarını kullanmak için gereğini yapmaya çalışacağız. Sandık kurul başkanlarımızla akşama kadar okulda olacağız. Bugün tüm düzenlemeler bittiği gibi yarında seçmeler okullarda oy kullanacaklar. Yarınki seçimin ülkemize, vatanımıza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

Kaynak: İHA

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