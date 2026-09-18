Yumaklı Erzincan'da duyurdu, çiftçiye 30 milyar lira ilave destek verilecek - Son Dakika
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Yumaklı Erzincan'da duyurdu, çiftçiye 30 milyar lira ilave destek verilecek

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Yumaklı Erzincan\'da duyurdu, çiftçiye 30 milyar lira ilave destek verilecek
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, üreticilere mevcut desteklerin üzerine 30 milyar liralık ilave destek sağlanacağını açıkladı. Yumaklı ayrıca Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine yönelik yeni eylem planının önümüzdeki günlerde açıklanacağını bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine yönelik hazırlanan yeni eylem planının önümüzdeki günlerde açıklanacağını belirterek, üretim altyapısının güçlendirilmesi ve gençlerin memleketlerinde kalmasını sağlayacak projelerin hayata geçirileceğini bildirdi.

AK Parti'nin Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında Erzincan'a gelen Yumaklı, kentte çeşitli temaslarda bulundu.

Program kapsamında basın mensuplarıyla bir araya gelen Yumaklı'ya AK Parti MKYK Yedek Üyesi Jülide İskenderoğlu, AK Parti Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Mehmet Sarı, İstanbul Milletvekili İsmail Erdem, Giresun milletvekilleri Ali Temür ve Nazım Elmas ile AK Parti MKYK Yedek Üyesi Mürsel Çavdar eşlik etti.

Erzincan'ın tarihi ve manevi değerlerine değinen Yumaklı, Türkiye'nin son 25 yılda ulaşımdan sağlığa, sanayiden tarıma kadar birçok alanda önemli gelişmeler kaydettiğini ifade etti.

"Terörsüz Türkiye yeni bir dönemin başlangıcı olacak"

"Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yumaklı, güvenliğin sağlanmasıyla bölgenin tarımsal ve ekonomik potansiyelinin daha etkin kullanılmasının hedeflendiğini söyledi.

Yıllarca terör ve güvenlik sorunları nedeniyle bazı vatandaşların köylerini terk etmek zorunda kaldığını, tarım arazilerinin de yeterince değerlendirilemediğini belirten Yumaklı, güvenliğin sağlandığı bölgelerde üretimin yeniden canlandırılması için çalışmalar yürütüldüğünü aktardı.

Tarım ve Orman Bakanlığı olarak Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine yönelik kapsamlı bir çalışma başlattıklarını bildiren Yumaklı, bölgelere göre hangi ürünlerin yetiştirilebileceği, hayvancılığın hangi alanlarda geliştirilebileceği ve hangi yatırımların yapılabileceği konusunda çalışma yürütüldüğünü kaydetti.

Diyarbakır ve Erzurum'da bölgesel çalıştaylar düzenlendiğini anlatan Yumaklı, çalışmaların son aşamaya geldiğini belirterek, illere göre uygulanacak projelerin, yatırım takvimlerinin ve bütçelerin önümüzdeki günlerde açıklanacağını ifade etti.

"Gençlerimiz kendi memleketinde gelecek kursun"

Yeni dönemde göletlerden Organize Tarım Bölgelerine, soğuk hava depolarından modern entegre tesislere kadar farklı yatırımların gündeme alınacağını aktaran Yumaklı, temel hedeflerden birinin kırsal nüfusun yerinde tutulması olduğunu söyledi.

Gençlerin iş bulmak amacıyla doğup büyüdükleri topraklardan ayrılmak zorunda kalmaması için üretim ve istihdam imkanlarının artırılacağını dile getiren Yumaklı, tarım arazilerinin sulanması, hayvancılığın geliştirilmesi, arıcılık, ipekçilik ve meyvecilik gibi alanlarda yeni çalışmalar yapılacağını kaydetti.

Üreticiye 30 milyar liralık ilave destek

Tarım sektöründeki desteklemelere de değinen Yumaklı, bölgesel savaş ve çatışmaların üretim maliyetleri üzerinde oluşturduğu artışın dikkate alındığını belirtti.

Bitkisel ve hayvansal üretime yönelik destekleme tutarlarının güncellendiğini aktaran Yumaklı, üreticilere mevcut desteklerin üzerine 30 milyar liralık ilave destek sağlanacağını açıkladı.

Yeni desteklerin üretim sezonu başlamadan önce açıklanacağını bildiren Yumaklı, uygulamayla çiftçilerin üretim planlamasını daha öngörülebilir şekilde yapabilmesinin hedeflendiğini söyledi.

Kaynak: İHA
Tarım ve Orman BakanıGüneydoğu AnadoluErzincanPolitikaSon Dakika

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