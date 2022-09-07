Türkiye ile Yunanistan arasında gerginlik son dönemde tırmanırken, Reuters, Yunanistan'ın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Ege Adaları'yla ilgili açıklamasıyla ilgili olarak NATO'ya ve Birleşmiş Milletler'e (BM) mektup gönderdiğini açıkladı.
Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'e hitaben yazılan mektupta, "Türkiye'nin tavrı, NATO'nun birliğini ve uyumluluğunu istikrarsızlaştıran ve kriz zamanında birliğin güney kanadını zayıflatan bir etmendir" dedi.
Son Dakika › Politika › Yunanistan'dan NATO ve BM'ye şikayet mektubu: Erdoğan'ın bu açıklamalarını kınayın - Son Dakika