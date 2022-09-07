Yunanistan'dan NATO ve BM'ye şikayet mektubu: Erdoğan'ın bu açıklamalarını kınayın - Son Dakika
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Yunanistan'dan NATO ve BM'ye şikayet mektubu: Erdoğan'ın bu açıklamalarını kınayın

07.09.2022 17:37
Yunanistan'dan NATO ve BM'ye şikayet mektubu: Erdoğan'ın bu açıklamalarını kınayın

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ege Adaları'yla ilgili açıklamasına Yunanistan kanadından tepki gelmeye devam ediyor. Yunanistan, Erdoğan'ın sözlerini "kışkırtıcı" olarak niteleyerek, konuyla ilgili olarak NATO'ya ve Birleşmiş Milletler'e şikayet mektubu gönderdi. Mektupta Türkiye'nin bu açıklamasının kınanması talep edildi.

Türkiye ile Yunanistan arasında gerginlik son dönemde tırmanırken, Reuters, Yunanistan'ın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Ege Adaları'yla ilgili açıklamasıyla ilgili olarak NATO'ya ve Birleşmiş Milletler'e (BM) mektup gönderdiğini açıkladı.

"TÜRKİYE'NİN TAVRI, NATO VE AB'NİN GÜNEY KANADINI ZAYIFLATAN BİR ETMENDİR"

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'e hitaben yazılan mektupta, "Türkiye'nin tavrı, NATO'nun birliğini ve uyumluluğunu istikrarsızlaştıran ve kriz zamanında birliğin güney kanadını zayıflatan bir etmendir" dedi.

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