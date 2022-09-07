Yunanistan'dan NATO ve BM'ye şikayet mektubu: Erdoğan'ın bu açıklamalarını kınayın

Türkiye ile Yunanistan arasında gerginlik son dönemde tırmanırken, Reuters, Yunanistan'ın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Ege Adaları'yla ilgili açıklamasıyla ilgili olarak NATO'ya ve Birleşmiş Milletler'e (BM) mektup gönderdiğini açıkladı.

"TÜRKİYE'NİN TAVRI, NATO VE AB'NİN GÜNEY KANADINI ZAYIFLATAN BİR ETMENDİR"

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'e hitaben yazılan mektupta, "Türkiye'nin tavrı, NATO'nun birliğini ve uyumluluğunu istikrarsızlaştıran ve kriz zamanında birliğin güney kanadını zayıflatan bir etmendir" dedi.