Yunusemre Belediye Başkanı Balaban'dan İsrail'e Sert Eleştiri - Son Dakika
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Politika

Yunusemre Belediye Başkanı Balaban'dan İsrail'e Sert Eleştiri

Yunusemre Belediye Başkanı Balaban\'dan İsrail\'e Sert Eleştiri

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, meclis toplantısında Siyonist İsrail'i Amerika'nın desteğiyle yaptığı saldırılar nedeniyle kınadı ve birlikte mücadele etmenin en doğru yol olduğunu vurguladı.

02.10.2024 11:36  Güncelleme: 11:38
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Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban meclis toplantısında yaptığı konuşmada, "Siyonist İsrail'in Amerika destekli, Ortadoğu'yu kan gölüne çeviren saldırılarını şiddetle kınıyoruz. Hangi siyasi düşüncede olursa olsun. İsrail siyonizmine karşı birlikte mücadele etmek en doğru yoldur. İsrail bir terör devleti olarak tarihe geçmeye devam ediyor" dedi.

Yunusemre Belediyesi Ekim Ayı Belediye Meclis Toplantısı'nın ilk oturumu, Millet Çarşısı Etkinlik Salonu'nda yapıldı. Belediye Başkanı Semih Balaban başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda 38 madde görüşüldü.

Yunusemre Belediyesi Ekim Ayı Belediye Meclis Toplantısı'nın ilk oturumu, Belediye Başkanı Semih Balaban başkanlığında yapıldı. Yunus Emre Millet Çarşısı Etkinlik Salonu'nda düzenlenen toplantıda 38 madde görüşüldü. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Belediye Başkanı Balaban sözlerine İsrail'i kınayarak başlayarak, "Siyonist İsrail'in Amerika destekli, Ortadoğu'yu kan gölüne çeviren saldırılarını şiddetle kınıyoruz. Hangi siyasi düşüncede olursa olsun. İsrail siyonizmine karşı birlikte mücadele etmek en doğru yoldur. İsrail bir terör devleti olarak tarihe geçmeye devam ediyor" dedi.

Toplantıda belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere UZYAR Limited Şirketi'nin bağışladığı çöp kamyonu ile AKTARIM Limited Şirketi'nin bağışladığı iş makinesi AK Parti'nin çekimser oyu ile kabul edildi. Ekim ayının 2. oturumunun 17 Ekim Perşembe günü saat 18.00'de yapılması kararlaştırıldı. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Yunusemre Belediye Başkanı Balaban'dan İsrail'e Sert Eleştiri - Son Dakika

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