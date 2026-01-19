Başkan Balaban, vatandaşın talepleri yerinde dinledi

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Yuntdağı bölgesinde yer alan Küçüksümbüller Mahallesi'ni ziyaret ederek mahallede devam eden ve planlanan çalışmalarla ilgili yerinde incelemelerde bulundu.

Mahalle ziyaretlerini aralıksız sürdüren Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, saha çalışmalarına devam ediyor. Yuntdağı Bölgesindeki kırsal Küçüksümbüller Mahallesi'ni ziyaret eden Başkan Balaban'a, Belediye Başkan Yardımcısı Emine Özge Arslan ile Küçüksümbüller Mahalle Muhtarı Fahri Nayır eşlik etti.

Ziyaret kapsamında mahallede hayata geçirilen hizmetleri ve yapılması planlanan projeleri yerinde inceleyen Başkan Balaban, Başkan Yardımcısı Arslan ve Muhtar Nayır ile birlikte mahalle sakinleriyle bir araya geldi. Vatandaşların talep, öneri ve beklentilerini dinleyen Balaban, karşılıklı fikir alışverişinde bulundu.

Mahallenin ihtiyaçlarını yerinde tespit etmenin önemine dikkat çeken Başkan Balaban, Küçüksümbüller Mahallesi'nde planlanan çalışmalarla ilgili incelemelerini sürdürdü. - MANİSA