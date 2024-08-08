Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, diğer belediye başkanlarını ziyaret etti

Politika

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, 31 Mart Yerel Seçimleri sonrasında göreve başlayan 6 belediye başkanını ziyaret ederek görevlerinde başarılar diledi.

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, 31 Mart Yerel Seçimleri sonrasında göreve başlayan belediye başkanlarına iade-i ziyaretlerini sürdürüyor. Başkan Balaban ziyaretler kapsamında Gölmarmara Belediye Başkanı Cem Aykan, Ahmetli Belediye Başkanı Fuat Mintaş, Salihli Belediye Başkanı Mazlum Nurlu, Kula Belediye Başkanvekili Semra Gündüz, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Sarıgöl Belediye Başkanı Tahsin Akdeniz bir araya geldi. Ziyaretlerde Belediye Başkanı Balaban'a Eşi Serap Balaban ve Özel Kalem Müdürü Seyit Ali Özmen eşlik etti. Başkan Semih Balaban, ziyaretlerde ilçelerde yürütülen projeler hakkında bilgi alırken, belediye başkanlarının gelecek dönem hedeflerini dinledi. Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyaretlerde, Başkan Balaban, Yunusemre Belediyesi olarak diğer ilçelerle iş birliğini sürdüreceklerini ve bölgenin kalkınması adına ortak projelerde yer alacaklarını söyledi. Ziyaretler sonrası ilçe başkanlıklarını da ziyaret eden Başkan Balaban ve beraberindekiler partililerle bir araya geldi. - MANİSA