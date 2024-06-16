Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Huzurevi'nde Bayramlaştı - Son Dakika
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Politika

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Huzurevi'nde Bayramlaştı

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Kurban Bayramının birini gününde Huzurevi'nde yaşayan vatandaşları ziyaret ederek hem bayramlarını hem de Babalar Günü'nü kutladı. Balaban ziyaretin ardından mahalle ziyaretlerinde bulunarak hem esnafla hem de vatandaşla bayramlaştı.

16.06.2024 18:13
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Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Kurban Bayramının birini gününde Huzurevi'nde yaşayan vatandaşları ziyaret ederek hem bayramlarını hem de Babalar Günü'nü kutladı. Balaban ziyaretin ardından mahalle ziyaretlerinde bulunarak hem esnafla hem de vatandaşla bayramlaştı.

Seçildiğin ilk günden itibaren saha olacağının sözü veren Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Kurban Bayramı'nın ilk günü yoğun mesaide bulunarak vatandaş ve esnafla bir araya geldi. Başkan Balaban, ilk olarak Manisa Huzurevi Vakfı'na bağlı Özel Huzurevi'ni ziyaret etti. Başkan Balaban'a Belediye Başkan Yardımcısı Emine Özge Arslan, Özel Kalem Müdürü Seyit Ali Özmen ve Kültür Müdürü Yasemen Şıktaş eşlik etti.

Başkan Balaban ziyarette yaptığı konuşmada, yaşlıların toplumun temel direği olduğunu ifade ederek, "Yaşlılarımız bizim için çok önemli. Onlara sahip çıkmak ta bizim en önemli görev. Özellikle önemli günlerde ve bayramlarda bu tür ziyaretlerimizi gerçekleştirerek yaşlılarımız ile bir arada olmaya devam edeceğiz. Ayrıca belediyemiz bünyesinde Kent Orkestramızda belirli aralıklarla huzurevlerimizde verecekleri konserler ile güzel bir eğlence yaşatmaya devam edecek" diye konuştu. Başkan Balaban konuşmasının ardından Kent Orkestrası'nın verdiği minik konser de huzurevi sakinleriyle beraber oynayıp mutluluklarına ortak oldu.

Başkan Balaban daha sonra İsmail ve Muhammer Cider Huzurevi ve Dinlenme Yurdu'nda bulunan vatandaşları ziyaret ederek sohbet etti. Başkan Balaban her iki huzurevi ziyaretinde vatandaşların hem bayramını hem de Babalar Günü'nü kutlayarak hediye takdim etti.

Esnaf ve vatandaşla buluştu

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, huzurevleri ziyaretlerinin ardından Karaköy'de esnaf ve vatandaşlar ile bir araya geldi. Başkan Balaban, Topçuasım, Kuyualan ve Ayn'ı Ali mahallelerinde esnaf ve vatandaşların Kurban Bayramı'nı kutladı. Vatandaşların yoğun sevgi gösterisinde bulunduğu Başkan Balaban, daha sonra kurban kesim yerlerinde incelemelerde bulunarak Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin hem çalışmalarını yerinde inceledi hem de personelin bayramını kutladı. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Huzurevi'nde Bayramlaştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Huzurevi'nde Bayramlaştı - Son Dakika
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