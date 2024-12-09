Yunusemre Belediyesi\'nden Kadınlara Özel Etkinlik

Politika

Yunusemre Belediyesi, kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesinin 90. yıl dönümü ve 10 Aralık İnsan Hakları Gününü anlamlı bir etkinlikle kutladı. Etkinlikte, Manisa genelinde seçilmiş veya geçmiş dönemlerde görev yapmış kadınlar bir araya geldi.

Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesinin 90. Yılı, 10 Aralık İnsan Hakları Günü dolayısıyla Manisalı seçilmiş kadınlar bir araya geldi. Yunusemre Belediyesi'nin ev sahipliğinde Mesir Tabiat Parkı Yunuspark Kafe'de gerçekleştirilen buluşmaya Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban ve Eşi Serap Balaban, Belediye Başkan Yardımcısı Emine Özge Arslan, belediye başkan yardımcısı, belediye meclis üyesi, muhtar, siyasi partilerin temsilcisi ve dernek başkanı olan kadınlar katıldı.

"Kadınlar olmadan bir toplum ilerleyemez"

Etkinlikte konuşan Başkan Balaban, Türk toplumunda kadının önemine değinerek, "Kadınlara Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde seçme ve seçilme hakkının tanınmasının 90. yıl dönümünü kutluyoruz. Cumhuriyet, kadınlara eşit ve özgür bir yaşam vaat etmiştir. Mustafa Kemal Atatürk'ün kadınlara verdiği değerin bir örneği olan bu hak, her geçen gün daha iyi anlaşılmaktadır. Kadınların siyasette söz hakkının artmasıyla ülkemiz daha güzel günler göreceğine inanıyorum" dedi.

Başkan Balaban, kadınların her alanda daha aktif rol üstlenmesi gerektiğini belirterek bu tür etkinliklerin devam edeceğini ifade etti. - MANİSA