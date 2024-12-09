Yunusemre Belediyesi'nden Kadınlara Özel Etkinlik - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Yunusemre Belediyesi'nden Kadınlara Özel Etkinlik

Yunusemre Belediyesi\'nden Kadınlara Özel Etkinlik

Yunusemre Belediyesi, kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesinin 90. yıl dönümünü ve 10 Aralık İnsan Hakları Gününü kutlamak amacıyla anlamlı bir etkinlik düzenledi. Etkinlikte, Manisa'daki seçilmiş kadınlar bir araya geldi.

09.12.2024 14:21  Güncelleme: 14:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yunusemre Belediyesi, kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesinin 90. yıl dönümü ve 10 Aralık İnsan Hakları Gününü anlamlı bir etkinlikle kutladı. Etkinlikte, Manisa genelinde seçilmiş veya geçmiş dönemlerde görev yapmış kadınlar bir araya geldi.

Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesinin 90. Yılı, 10 Aralık İnsan Hakları Günü dolayısıyla Manisalı seçilmiş kadınlar bir araya geldi. Yunusemre Belediyesi'nin ev sahipliğinde Mesir Tabiat Parkı Yunuspark Kafe'de gerçekleştirilen buluşmaya Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban ve Eşi Serap Balaban, Belediye Başkan Yardımcısı Emine Özge Arslan, belediye başkan yardımcısı, belediye meclis üyesi, muhtar, siyasi partilerin temsilcisi ve dernek başkanı olan kadınlar katıldı.

"Kadınlar olmadan bir toplum ilerleyemez"

Etkinlikte konuşan Başkan Balaban, Türk toplumunda kadının önemine değinerek, "Kadınlara Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde seçme ve seçilme hakkının tanınmasının 90. yıl dönümünü kutluyoruz. Cumhuriyet, kadınlara eşit ve özgür bir yaşam vaat etmiştir. Mustafa Kemal Atatürk'ün kadınlara verdiği değerin bir örneği olan bu hak, her geçen gün daha iyi anlaşılmaktadır. Kadınların siyasette söz hakkının artmasıyla ülkemiz daha güzel günler göreceğine inanıyorum" dedi.

Başkan Balaban, kadınların her alanda daha aktif rol üstlenmesi gerektiğini belirterek bu tür etkinliklerin devam edeceğini ifade etti. - MANİSA

Kaynak: İHA

İnsan Hakları, Yunusemre, Politika, Belediye, manisa, Kadın, Son Dakika

Son Dakika Politika Yunusemre Belediyesi'nden Kadınlara Özel Etkinlik - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:17 Görüntü Türkiye’den Esad’a benzeyen adamın görüntüsü viral oldu Görüntü Türkiye'den! Esad'a benzeyen adamın görüntüsü viral oldu
13:34 Artvin’de meydana gelen heyelanda 4 genç hayatını kaybetti Artvin'de meydana gelen heyelanda 4 genç hayatını kaybetti
13:23 Muhalifler, Esad’ın yeraltı hapishanesindeki 100 bin tutsağın peşinde Muhalifler, Esad'ın yeraltı hapishanesindeki 100 bin tutsağın peşinde
12:51 Esad’ın sığındığı Rusya’dan yeni açıklama: Kararı bizzat Putin verdi Esad'ın sığındığı Rusya'dan yeni açıklama: Kararı bizzat Putin verdi
11:23 Isparta’da askeri helikopter düştü 1’i tuğgeneral 6 askerimiz şehit Isparta'da askeri helikopter düştü! 1'i tuğgeneral 6 askerimiz şehit
19:11 Sahayı sedyeyle terk eden Barış Alper Yılmaz’ın sakatlığındaki son durum belli oldu Sahayı sedyeyle terk eden Barış Alper Yılmaz'ın sakatlığındaki son durum belli oldu
19:03 Galatasaray’dan zehir zemberek açıklama: İnsanlığa sığmayan faulün VAR kayıtlarını bekliyoruz Galatasaray'dan zehir zemberek açıklama: İnsanlığa sığmayan faulün VAR kayıtlarını bekliyoruz
18:43 Yunus Akgün, canlı yayında hakeme isyan etti: Hüngür hüngür ağlıyor, belki de ayağı kırıldı Yunus Akgün, canlı yayında hakeme isyan etti: Hüngür hüngür ağlıyor, belki de ayağı kırıldı
18:43 Muhalifler, Esad’ın teröristlere verdiği Münbiç’in merkezinde Muhalifler, Esad'ın teröristlere verdiği Münbiç'in merkezinde
18:37 Yeni hedef Suriye mi Netanyahu, Esad’ın ardından soluğu Golan Tepeleri’nde aldı Yeni hedef Suriye mi? Netanyahu, Esad'ın ardından soluğu Golan Tepeleri'nde aldı
18:36 HTŞ lideri televizyondan halka seslendi: Gelecek bizim HTŞ lideri televizyondan halka seslendi: Gelecek bizim
18:29 Maçın bile önüne geçti: Barış Alper Yılmaz, sahayı sedyeyle terk etmek zorunda kaldı Maçın bile önüne geçti: Barış Alper Yılmaz, sahayı sedyeyle terk etmek zorunda kaldı
18:20 AK Parti Sözcüsü Çelik: Suriyelilerin iradesini yansıtan yönetimin ortaya çıkması en büyük arzumuz AK Parti Sözcüsü Çelik: Suriyelilerin iradesini yansıtan yönetimin ortaya çıkması en büyük arzumuz
18:10 Suriye’de kaybeden sadece Esad değil Arap aşiretlerin yaşadığı bölgede dikkat çeken görüntü Suriye'de kaybeden sadece Esad değil! Arap aşiretlerin yaşadığı bölgede dikkat çeken görüntü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2024 14:53:18. #1.13#
SON DAKİKA: Yunusemre Belediyesi'nden Kadınlara Özel Etkinlik - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.