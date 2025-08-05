Yunusemre Belediyesi\'nden Küçük Sanayi Sitesi Esnaflarına Destek

Yunusemre Belediyesi, Küçük Sanayi Sitesi esnaflarının yaşadığı sorunları çözmek ve taleplerine hızlı yanıt vermek amacıyla sanayi sitesinde bir toplantı gerçekleştirildi. Sanayiyle ilgili sıkıntıların diyalog yoluyla çözüme kavuşturulacağı açıklandı.

Yunusemre Belediyesi, Küçük Sanayi Sitesi esnafının sorunlarını dinlemek ve çözüm üretmek amacıyla toplantı düzenledi. Toplantıya Yunusemre Belediye Başkan Yardımcıları Hakan Gürtunca ve Mehmet Mesut Doğan'ın yanı sıra Temizlik İşleri Müdürü Muğdat Gündoğdu ile Zabıta Müdürü Türker Aybey katıldı.

Karşılıklı fikir alışverişinde bulunulan toplantıda, esnafın sorunları dinlenerek çözüm önerileri masaya yatırıldı. Toplantının sonunda konuşan Manisa Motorlu Araçlar Tamircileri Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Ülke, "Gerçekten özlemini duyduğumuz güzel bir toplantı oldu. Yeşil alanların, hurda araçların ve otoparkların temizlenmesi amacıyla 10 gün içerisinde büyükşehir ve ilçe belediyeleriyle yeniden bir araya gelerek sorunları ele alacağız. Sanayiyle ilgili sıkıntılarımızı diyalog yoluyla çözüme kavuşturacağız" dedi.

Toplantıya Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban'ın selamlarını ileterek başlayan Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Gürtunca ise, "Sorunların çözümü konusunda Manisa Büyükşehir Belediyesi ve belediyemiz öncülüğünde, ilgili birimlerimiz ve esnafımızla el birliği içinde hızlı bir şekilde çalışacağız. Ayrıca esnafımızla beraber el ele vererek sahada aktif olarak yer alacağız." ifadelerini kullandı.

Başkan Yardımcısı Mehmet Mesut Doğan da, sürecin ilgili kurumlarla yapılacak istişareler sonucunda çözüme kavuşturulacağını belirtti. - MANİSA