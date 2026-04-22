Yurdunuseven'in 46 Yıl Arayla Meclis Serüveni

22.04.2026 11:23
İbrahim Yurdunuseven, 1980'deki çocuk oturumuna katılırken, 46 yıl sonra katip üye oldu.

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, 1980 yılında öğrenciyken katıldığı "TBMM Çocuk Özel Oturumu"nda 46 yıl sonra Katip Üye olarak görev yaptı.

Yurdunuseven, Hüseyin Sümer İlkokulu 5'inci sınıf öğrencisiyken Afyonkarahisar'ı temsilen 23 Nisan 1980'deki özel oturuma katılmak için farklı okullardan öğrencilerle Ankara'ya geldiğini anlattı.

Burada bir yargı mensubunun evinde kaldığını söyleyen Yurdunuseven, Ankara'da şehir turu yaptığını, Anıtkabir'i ziyaret ettiğini belirtti.

O dönemde TBMM Çocuk Özel Oturumu'nda öğrenci olarak yerini alan Yurdunuseven, 38 yıl sonra 2018'de milletvekili seçilerek yeniden Meclis sıralarına oturdu. TBMM'de bu yıl da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen TBMM Çocuk Özel Oturumu'na katılan Yurdunuseven, 46 yıl önce öğrenci olarak bulunduğu oturumda bu kez Katip Üye sıfatıyla görev aldı.

Eski Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel'in sırasından TBMM Katip Üyeliğine

Eski Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel'in sırasından TBMM Katip Üyeliğine uzanan "Meclis serüvenini" AA muhabirine anlatan Yurdunuseven, "O dönemde bu koltuklar yoktu. 1980 yılında eski düz sistem vardı. Direkt karşıya bakıyordu ve tahta masalardı. Her masada bir isim çakılıydı. Benim oturduğum masada da Hasan Ali Yücel'in ismi yazıyordu." ifadelerini kullandı.

"Hiç aklıma gelmezdi, düşünmezdim." diyen Yurdunuseven, AK Parti iktidarıyla "Anadolu çocuklarının önünün açıldığını", kendisinin de Anadolu'da bir esnaf çocuğu olarak milletvekili seçilerek Meclis'e geldiğini anlattı.

O dönemde hissettiği duyguları paylaşan Yurdunuseven, şöyle konuştu:

"O dönemde de aynı bu şekilde çocuklar coşkulu, heyecanlıydı. Aynı coşku ve heyecanı hatırlıyorum. Güzel bir anıydı, bizim için hatıra kaldı. Şimdiki dönemde olduğu gibi teknolojik gelişmeler olmadığı için o dönem bant sarma usulü fotoğraf makineleri vardı. Başımızdaki öğretmenimiz bayağı bir resim çekmişti Anıtkabir'de, Meclis'te oturduğumuz yerlerde ama sonradan sorduğumuzda 'Makaralar yanmış.' demişti. Olsaydı çok daha güzel olurdu. Şimdi bir göstermiş olurduk '46 yıl önce böyleydi şimdi böyle.' diye. Sonraki günkü gazetelerde zannediyorum çıkmıştır. Şimdi kürsüden karşıya baktığımızda aynı heyecanı duyduğumu ve heyecanlandığımı ve tabiri caizse gözlerimizin hafiften buğulandığını da söyleyebilirim."

AK Parti'li Yurdunuseven, günü geldiğinde taşıdıkları emaneti gençlere devredeceklerini dile getirerek, "Bugün Meclis'te bulunanların belki bir kısmı da tekrar Meclis'e gelecekler, milletvekili olacaklar, belki bakan veya bürokrat olacaklar ama önemli olan ahlaklı, dürüst, namuslu, adaletli ve bu millete, devlete, bayrağa, ezana, Kur'an'a hizmet ehli olan insanlar olmaları ve vatan için de elinden geleni gözünü kırpmadan yapabilmeleridir." değerlendirmelerinde bulundu.

Kaynak: AA

