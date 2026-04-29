Yüreğir Belediye Başkanvekilliği\'ne Cafer Boyraz seçildi

ADANA (İHA) – Yüreğir'de CHP'li Meclis Üyesi Cafer Boyraz başkanvekili seçildi. Boyraz, Yüreğir'in gelişimi için her siyasi görüşten üye ile ortak paydada buluşacaklarını söyledi.

Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı'nın görevden uzaklaştırılmasının ardından yapılan seçimde, CHP'li Meclis Üyesi Cafer Boyraz başkanvekili seçildi. Yüreğir Belediyesi'nde başkanvekili seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın adayı Tarık Özünal 15 oy alırken CHP'li Meclis Üyesi Cafer Boyraz 21 oy ile başkanvekili seçildi.

Seçim sonrasında meclis salonunda tebrikleri kabul eden Cafer Boyraz, Yüreğir'in gelişimi için her siyasi görüşten üye ile ortak paydada buluşacaklarının altını çizdi. Seçimin demokratik bir olgunlukla tamamlanmasının belediyenin prestiji açısından önemli olduğunu kaydeden Boyraz, şeffaf ve kucaklayıcı bir yönetim anlayışı sergileyeceklerini belirtti.

Meclis üyelerinin de tam desteğini alan Boyraz, Yüreğir halkının çıkarlarını her şeyin üstünde tutacaklarını ifade ederek konuşmasını tamamladı. - ADANA