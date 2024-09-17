Yüreğir Belediyesi'nden Ücretsiz Diyetisyen Hizmeti - Son Dakika
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Politika

Yüreğir Belediyesi'nden Ücretsiz Diyetisyen Hizmeti

Yüreğir Belediyesi\'nden Ücretsiz Diyetisyen Hizmeti

Yüreğir Belediyesi, vatandaşların sağlıklı beslenmelerini ve kilo kontrolünü sağlamak amacıyla ücretsiz diyetisyen hizmeti sunuyor. Diyetisyen Yaren Ceyhanlı, kişiye özel beslenme programları ile vatandaşların daha sağlıklı kilo vermesine destek oluyor.

17.09.2024 10:11  Güncelleme: 10:14
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Yüreğirliler, belediyenin verdiği diyetisyen hizmeti sayesinde kilo kontrolü yaptırarak, doğru beslenme yöntemlerini öğreniyor.

Yüreğir Belediyesi, vatandaşların beslenme problemlerini ortadan kaldırmak amacıyla ücretsiz diyetisyen hizmeti veriyor. Yüreğir Belediyesi'nin obezite ile mücadele ve vatandaşların sağlıklı beslenmelerini sağlamak amacıyla başlattığı ücretsiz diyetisyen hizmeti devam ediyor. Uygulama kapsamında Beslenme ve Diyet Uzmanı Yaren Ceyhanlı, kilo vermek isteyen vatandaşlara sağlıklı şekilde kilo vermeleri için destek oluyor.

Hafta içi 08.00 - 17.00 saatleri arasında Yüreğir Belediyesi Kültür Merkezi'nde verilen diyetisyen hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşlar öncelikle belediyenin 444 80 44 çağrı merkezinden randevu oluşturuyor. Daha sonra kan tahlilleri ile birlikte merkeze gelen vatandaşların boy ve kilo ölçümleri yapılıyor, kişiye özel belirlenen diyet programı düzenli olarak takip ediliyor.

Beslenme programları hakkında bilgi veren Diyetisyen Yaren Ceyhanlı, "Kilo vermek için bize başvuran vatandaşlarımızın detaylı vücut analizlerini ve varsa mevcut hastalıklarını göz önünde bulundurarak kişiye özel beslenme listesi oluşturuyoruz. Hastamız, belirlenen ideal kilosuna ulaşana kadar haftalık takibini yapıyoruz. Bu takiplerde uygulanan diyet programını devamlı olarak güncelliyoruz. Diyet ile birlikte egzersiz programları önererek daha sağlıklı kilo vermelerine yardımcı oluyoruz" ifadelerini kullandı.

Günümüzde birçok hastalığın sağlıksız beslenme kaynaklı olduğunu belirten Ceyhanlı; "Fazla kilolarınızı verirken sağlığınızdan olmamak için diyetisyen eşliğinde hazırlanmış diyet listelerini takip etmeniz gerekir. Kişiye özel hazırlanan programdaki hiçbir ana ve ara öğün atlanmamalıdır. Kulaktan dolma bilgiler ile uygulanan hatalı programlar pek çok sağlık problemine yol açabilir. Şok diyetlerden kesinlikle uzak durulmalıdır" diye konuştu. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Yüreğir Belediyesi'nden Ücretsiz Diyetisyen Hizmeti - Son Dakika

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