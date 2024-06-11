Yüreğir Belediyesi Yeni Doğan Bebeklere Hediye Veriyor - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Yüreğir Belediyesi Yeni Doğan Bebeklere Hediye Veriyor

Yüreğir Belediyesi, yeni bebek heyecanı yaşayan ailelerin ihtiyaçlarının giderilmesine katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirdiği 'Hoş Geldin Bebek' projesiyle ebeveynlerin mutluluklarına ortak oluyor.

11.06.2024 10:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yüreğir'de yeni doğan bebeklerini kucağına alan ailelere ilk hediye belediyeden geliyor. Yüreğir Belediyesi, yeni bebek heyecanı yaşayan ailelerin ihtiyaçlarının giderilmesine katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirdiği "Hoş Geldin Bebek" projesiyle ebeveynlerin mutluluklarına ortak oluyor.

Yüreğir Belediyesi ekipleri ilçede doğum kayıtlarını takip ediyor. Yeni bebek sahibi olan aileler evlerinde ziyaret edilerek, bebeğin temel ihtiyaçlarını içeren battaniye, şampuan, sabun, pişik kremi, bebek bezi ve ıslak mendilden oluşan set hediye ediliyor. Ayrıca ilk 6 aylığa kadar olan bebekler için aileler, belediyenin 444 80 44 numaralı çağrı merkezini arayarak uygulamadan yararlanabiliyor.

Uygulamanın başladığı günden bu yana binlerce aileyi ziyaret eden Hoş Geldin Bebek ekipleri, Başkan Ali Demirçalı'nın selamını ileterek ailelerle sohbet ediyor. Toplumun temel direğinin aile, ailenin de en büyük ürününün topluma yetiştirdiği çocuklar olduğunu belirten Başkan Demirçalı, Hoş Geldin Bebek uygulamasıyla bebek heyecanı yaşayan ailelerin mutluluklarına ortak olduklarını söyledi.

Başkan Demirçalı: "Yeni doğan bebeklerimizin ailelerini ziyaret ediyor sevinçlerini paylaşıyoruz. Dünyaya yeni gelen bebeklerimizin ömürlü olmalarını, annelerine, babalarına, vatana ve millete hayırlı evlatlar olmalarını diliyorum. Ekiplerimiz, yeni doğan bebeği olan ailelerimize bu güzel günlerin hatırasını unutmamaları için naçizane hediyelerini takdim ediyor. Bu ziyaretlerimiz başka güzel hizmetlerin de ortaya çıkmasına vesile oluyor." dedi.

'Hoş geldin Bebek' uygulamasından memnun kalan aileler, hediyeler nedeniyle Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı'ya teşekkür etti. - ADANA

Kaynak: İHA

Yüreğir, Bebek, Yaşam, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Yüreğir Belediyesi Yeni Doğan Bebeklere Hediye Veriyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


07:27 Özel’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a dikkat çeken hediye “Payidar Gondol“un anlamı bir hayli derin Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dikkat çeken hediye! "Payidar Gondol"un anlamı bir hayli derin
23:18 Dervişoğlu’ndan Akşener’in paylaşımına yorum: İYİ Parti’ye düşmanlık bize sadece güç verir Dervişoğlu'ndan Akşener'in paylaşımına yorum: İYİ Parti'ye düşmanlık bize sadece güç verir
22:54 1 ay önce ailesini katledip intihar eden polisle ilgili bomba Olcay Kılavuz ve Sinan Ateş iddiası 1 ay önce ailesini katledip intihar eden polisle ilgili bomba Olcay Kılavuz ve Sinan Ateş iddiası
21:43 Hamas, ABD Başkanı Biden’ın Gazze için ateşkes önerisine cevap verdi Hamas, ABD Başkanı Biden'ın Gazze için ateşkes önerisine cevap verdi
20:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 18 yıl sonraki ziyaretine CHP’den ilk açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 18 yıl sonraki ziyaretine CHP'den ilk açıklama
00:18 İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Özel’in birbirlerine verdiği hediyeler İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Özel'in birbirlerine verdiği hediyeler
23:31 Fenerbahçe’de ilk ayrılık Jose Mourinho, 1 saniye bile izlemeden o yıldızın biletini kesti Fenerbahçe'de ilk ayrılık! Jose Mourinho, 1 saniye bile izlemeden o yıldızın biletini kesti
23:08 Genelevde kimlik soran güvenlik görevlisini vurdu Genelevde kimlik soran güvenlik görevlisini vurdu
21:57 Fenerbahçe’nin kapıyı gösterdiği İsmail Kartal’a Dursun Özbek sahip çıktı Fenerbahçe'nin kapıyı gösterdiği İsmail Kartal'a Dursun Özbek sahip çıktı
20:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş’ten açıklama var Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'ten açıklama var
20:46 Hakan Fidan’la görüşen Putin: Astana süreci devam etmeli Hakan Fidan'la görüşen Putin: Astana süreci devam etmeli
20:44 Dursun Özbek’ten Erden Timur’a sitem: Galatasaray’a küsmesi son derece yanlış Dursun Özbek'ten Erden Timur'a sitem: Galatasaray'a küsmesi son derece yanlış
20:39 İstanbul’a yeni tramvay hattı geliyor Proje İBB Meclisi’nden geçti İstanbul'a yeni tramvay hattı geliyor! Proje İBB Meclisi'nden geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2024 07:39:02. #1.11#
SON DAKİKA: Yüreğir Belediyesi Yeni Doğan Bebeklere Hediye Veriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement