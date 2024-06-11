Yüreğir Belediyesi Yeni Doğan Bebeklere Hediye Veriyor

Politika

Yüreğir'de yeni doğan bebeklerini kucağına alan ailelere ilk hediye belediyeden geliyor. Yüreğir Belediyesi, yeni bebek heyecanı yaşayan ailelerin ihtiyaçlarının giderilmesine katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirdiği "Hoş Geldin Bebek" projesiyle ebeveynlerin mutluluklarına ortak oluyor.

Yüreğir Belediyesi ekipleri ilçede doğum kayıtlarını takip ediyor. Yeni bebek sahibi olan aileler evlerinde ziyaret edilerek, bebeğin temel ihtiyaçlarını içeren battaniye, şampuan, sabun, pişik kremi, bebek bezi ve ıslak mendilden oluşan set hediye ediliyor. Ayrıca ilk 6 aylığa kadar olan bebekler için aileler, belediyenin 444 80 44 numaralı çağrı merkezini arayarak uygulamadan yararlanabiliyor.

Uygulamanın başladığı günden bu yana binlerce aileyi ziyaret eden Hoş Geldin Bebek ekipleri, Başkan Ali Demirçalı'nın selamını ileterek ailelerle sohbet ediyor. Toplumun temel direğinin aile, ailenin de en büyük ürününün topluma yetiştirdiği çocuklar olduğunu belirten Başkan Demirçalı, Hoş Geldin Bebek uygulamasıyla bebek heyecanı yaşayan ailelerin mutluluklarına ortak olduklarını söyledi.

Başkan Demirçalı: "Yeni doğan bebeklerimizin ailelerini ziyaret ediyor sevinçlerini paylaşıyoruz. Dünyaya yeni gelen bebeklerimizin ömürlü olmalarını, annelerine, babalarına, vatana ve millete hayırlı evlatlar olmalarını diliyorum. Ekiplerimiz, yeni doğan bebeği olan ailelerimize bu güzel günlerin hatırasını unutmamaları için naçizane hediyelerini takdim ediyor. Bu ziyaretlerimiz başka güzel hizmetlerin de ortaya çıkmasına vesile oluyor." dedi.

'Hoş geldin Bebek' uygulamasından memnun kalan aileler, hediyeler nedeniyle Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı'ya teşekkür etti. - ADANA