Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Alt Komisyonu'nun Başkanı Seda Gören Bölük oldu - Son Dakika
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Politika

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Alt Komisyonu'nun Başkanı Seda Gören Bölük oldu

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Alt Komisyonu\'nun Başkanı Seda Gören Bölük oldu

TBMM Dışişleri Komisyonu bünyesinde kurulan Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Alt Komisyonu, 28. Yasama Döneminin ilk toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda, Komisyonu Başkanlığına AK Parti İstanbul Milletvekili Seda Gören Bölük seçildi.

29.02.2024 16:04  Güncelleme: 16:07
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TBMM Dışişleri Komisyonu bünyesinde kurulan Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Alt Komisyonu, 28. Yasama Döneminin ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Toplantıda, Komisyonu Başkanlığına AK Parti İstanbul Milletvekili Seda Gören Bölük seçildi.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Alt Komisyonu'nun Başkanı Seda Gören Bölük oldu - Son Dakika
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