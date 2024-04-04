Yusuf Alemdar, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığını devraldı - Son Dakika
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Politika

Yusuf Alemdar, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığını devraldı

Yusuf Alemdar, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığını devraldı

31 Mart Yerel Seçimlerinde Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanan Cumhur İttifakı AK Parti adayı Yusuf Alemdar, görevi Ekrem Yüce'den devraldı. Belediye binasına gelen Alemdar, adeta insan seliyle karşılandı.

04.04.2024 16:51  Güncelleme: 16:55
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31 Mart Yerel Seçimlerinde Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanan Cumhur İttifakı AK Parti adayı Yusuf Alemdar, görevi Ekrem Yüce'den devraldı. Belediye binasına gelen Alemdar, adeta insan seliyle karşılandı.

Cumhur İttifakı AK Parti Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Yusuf Alemdar, 31 Mart Yerel Seçimlerinde yüzde 47,19'luk oy oranı ile Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine seçildi. Alemdar, seçimlerin ardından Sakarya Adalet Sarayı Ek Binası'nda düzenlenen törende İl Seçim Kurulu Başkanı Ethem Özkan'dan mazbatasını aldı. Buradan Sakarya Büyükşehir Belediye binasına giden Alemdar, burada insan seliyle karşılandı. Makam odasında gerçekleşen ve adeta adım atacak yerin kalmadığı devir teslim töreninde Alemdar, görevi Ekrem Yüce'den devraldı.

"Sakarya hepimizin, burası bizim yuvamız"

Görevi devreden Ekrem Yüce, "Sevdalısı olduğum Sakarya'nın her bir noktasına hizmet götürmenin mutluluğunu yaşarken 5 yıl sonra bu görevi alnımın akıyla tekrar Yusuf Alemdar başkanıma devretmenin mutluluğunu yaşıyorum, hayırlı olsun. Hafızamda bu şehrin hemen hemen her noktasında, her sokağında hatıralarım var, izlerim, hüzünlerim ve sevinçlerim var. Yaptıklarımız var, yapamadıklarımız var, eksiklerimiz ve tamamladıklarımız var; hayat devam ediyor ve bundan sonra da devam edecek. İnşallah eksikler tamamlanacak, buna inanıyoruz ve bundan hiçbir şüphem yok. Sakarya hepimizin, burası bizim yuvamız, burada doğduk ve Sakarya'dan da bu dünyayı terk edeceğiz inşallah" dedi.

"Devraldığımız bayrağı daha ileriye taşımak için gayret edeceğiz"

Görevi devralan Yusuf Alemdar, "Seçimler, demokrasinin vazgeçilmezidir. Milletimizin iradesi, sandıkta tecelli ediyor. Biz de AK Parti'nin mensupları olarak yıllardır ilimize ve ülkemizdeki siyasi hizmet noktasına yardımcı olabilmek için çıktığımız yolda değişik görevler ve hizmetlerde bulunduk. Son olarak Cumhurbaşkanımızın tensipleri ile 2024 Yerel Seçimlerinde Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak görevlendirildik. ve 73 günlük bir çalışma süreci içerisinde milletimizin desteği ve duası ile hamdolsun sonuçlar lehimize çıktı. Bugün itibari ile mazbatamızı aldık ve başkanımızın 5 yıllık çalışma süresinin ardından görevi devralarak bundan sonraki süreçte kaldığımız yerden daha ileriye, daha çok iş yapmaya gayret ederek inşallah şehrimize, insanımıza hizmet vermeye devam edeceğiz. Bize görev tebliğ edildiği ilk gün söylemiştik; 'bizim anlayışımızda hizmet yarışı vardır, kavga, gürültü ve patırtı yoktur' ve bunun dışında yine başka bir şey daha söylemiştim; 'bizde gidenler kötü olduğu için, gelen de çok iyi olduğu için gelmez. Allah'ın nasibi ve milletin takdiridir' demiştim. Bunu yıllardır yaşıyoruz ve tekrar bugün de bir kez daha yaşıyoruz. Rabbim, hepimizin hakkında hayırlısını nasip etsin. Milletvekillerimizin öncülüğünde; şehrin her noktasına mahallesine ve sokağına tüm belediye başkanlarımız, muhtarlarımız, teşkilatlarımızla hizmet etmeye ve birlikte olmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Yusuf Alemdar, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığını devraldı - Son Dakika

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