Yusuf Halaçoğlu, Kutlu Parti'nin kuruluş dilekçesini İçişleri Bakanlığına verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Yusuf Halaçoğlu, Kutlu Parti'nin kuruluş dilekçesini İçişleri Bakanlığına verdi

Yusuf Halaçoğlu, İçişleri Bakanlığı önünde yaptığı basın açıklamasında, Kutlu Parti'nin kuruluş dilekçesini teslim etti. Halaçoğlu, parti olarak eğitimden hukuk sistemine, tarımdan hayvancılığa kadar birçok konuda ciddi çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirtti. Sağ, sol, merkez gibi mefhumları kabul etmeyen Halaçoğlu, Türkiye'yi düze çıkartacak bir anlayışla bütün vatanseverleri kucakladıklarını ifade etti. Partinin genel merkezi Ankara'da olacak ve finans harcamaları şeffaflıkla paylaşılacak. Kutlu Parti, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni reddetmekte ancak parlamenter sistemi desteklemektedir.

13.06.2024 17:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yusuf Halaçoğlu, "Kutlu Parti"nin kuruluş dilekçesini İçişleri Bakanlığına verdi.

Halaçoğlu, İçişleri Bakanlığı önünde yaptığı basın açıklamasında, eğitimden hukuk sistemine, tarımdan hayvancılığa, sağlıktan ekonomiye kadar göçmen meselelerini de ele alan konularda ciddi çalışmalar gerçekleştirdiklerini söyledi.

Partisinin sağ, sol, merkez gibi mefhumları bir kenara attığını, hiçbirini kabul etmediğini dile getiren Halaçoğlu, "Sağcılık, solculuk, merkez gibi Batı'nın empoze ettiği kavramların hiçbirisini benimsemiyoruz." dedi.

Halaçoğlu, Türkiye'yi düze çıkartacak bir anlayışla bütün vatanseverleri inancı ve soyuna bakmadan kucakladıklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni reddettiklerini, parlamenter sistemi desteklediklerini ancak çift meclisli bir yapıyı savunduklarını vurgulayan Halaçoğlu, Anayasa değişikliğini desteklediklerini bildirdi.

Halaçoğlu, kurucular kurulunda 84 kişinin yer aldığı partinin genel merkezinin Ankara'da Çetin Emeç Bulvarı'nda olacağını belirterek, Kutlu Partinin finans harcamalarını tüm şeffaflığıyla paylaşacaklarını da söyledi.

Partilerinin adının kısaltma içermediğini, Türkçe bir kelime olan Kutlu'yu tercih ettiklerine dikkati çeken Halaçoğlu, logoya ilişkin de "Güneş simgesiyle güneş yeniden doğuyor, bütün karanlıklar sönecek. Nevruz gibi yeni bir güne başlıyoruz. Hayat ağacı, Türk kilim motifli bir hayat ağacı. Alltaki siyah baklava geçmiş, üstteki açık olan baklava da gelecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

İçişleri Bakanlığı, Yusuf Halaçoğlu, Türkiye, Ankara, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Yusuf Halaçoğlu, Kutlu Parti'nin kuruluş dilekçesini İçişleri Bakanlığına verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:19 HSK Adli ve İdari Yargı 2024 Yılı Ana Kararnamesi yayımlandı HSK Adli ve İdari Yargı 2024 Yılı Ana Kararnamesi yayımlandı
19:54 Koray Aydın’dan Meral Akşener’e çağrı: Yüzümüzü yere eğdiren gelişmeler hakkında bir an önce açıklama yapılsın Koray Aydın'dan Meral Akşener'e çağrı: Yüzümüzü yere eğdiren gelişmeler hakkında bir an önce açıklama yapılsın
19:06 Bakan Şimşek borsadan alınacak vergiyle ilgili kararı duyurdu Bakan Şimşek borsadan alınacak vergiyle ilgili kararı duyurdu
16:02 Özgür Özel’in sözleri sonrası MHP ile CHP arasında sert atışma Özgür Özel'in sözleri sonrası MHP ile CHP arasında sert atışma!
14:54 Eskişehir’de kızı ve torununu katleden cani dedenin, cinayeti neden işlediği ortaya çıktı Eskişehir'de kızı ve torununu katleden cani dedenin, cinayeti neden işlediği ortaya çıktı
21:24 G7 zirvesinde dalıp giden Biden’ın yardımına İtalya Başbakanı Meloni yetişti G7 zirvesinde dalıp giden Biden'ın yardımına İtalya Başbakanı Meloni yetişti
20:25 İstanbul’da ağır tonajlı araçlara bayram yasağı İstanbul'da ağır tonajlı araçlara bayram yasağı
20:17 Zenit, Gedson Fernandes’i transfer edeceğine dair iddiaları yalanladı Zenit, Gedson Fernandes'i transfer edeceğine dair iddiaları yalanladı
20:13 İETT şoförü ’’Psikolojim bozuldu’’ diyerek otobüsü terk etti İETT şoförü ''Psikolojim bozuldu'' diyerek otobüsü terk etti
20:05 Ersun Yanal’ın, imza töreninde Amedsporlu taraftar ile yaşadığı diyalog herkesi kahkahaya boğdu Ersun Yanal'ın, imza töreninde Amedsporlu taraftar ile yaşadığı diyalog herkesi kahkahaya boğdu
18:17 4 yıllık imza attı İşte Fenerbahçe’nin ilk transferi 4 yıllık imza attı! İşte Fenerbahçe'nin ilk transferi
17:57 TFF’den yayın gelirlerini arttıracak karar Türkiye Kupası ve Süper Kupa’nın formatı değişti TFF'den yayın gelirlerini arttıracak karar! Türkiye Kupası ve Süper Kupa'nın formatı değişti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2024 21:39:31. #1.11#
SON DAKİKA: Yusuf Halaçoğlu, Kutlu Parti'nin kuruluş dilekçesini İçişleri Bakanlığına verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement