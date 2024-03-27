AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, "31 Mart'ta Allah'ın izni, halkımızın desteğiyle yine kazanan Kavak, kazanan Türkiye olacak" dedi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, Kavak Belediye Başkanı ve Adayı İbrahim Sarıcaoğlu ile mahalle ziyaretlerinde bulundu. Ziyaretlerde konuşan Yusuf Ziya Yılmaz, "31 Mart'ta Allah'ın izni, halkımızın desteğiyle yine kazanan Kavak, kazanan Türkiye olacak. Kavaklı üzerine düşeni yapacak ve Sarıcaoğlu'nu tekrar seçecektir. Başkanımız İbrahim Sarıcaoğlu ilçeye çok güzel eserler kazandırdı. Kavak'ın çehresi değişti. Yatırımların devamı için oylarınızla sandıkları patlatın" ifadelerini kullandı.
Pazar günü kazananın yine Türkiye olacağını ifade eden Yılmaz, "Ülkenin istikrarının bozulması için çabalayanlardan bu ülke çok çekti. Türkiye'nin güçlenmesinden rahatsız olanlar şu süreçte gözlerini 31 Mart'a dikti. Allah'ın izniyle, halkımızın desteğiyle yine kazanan Kavak, kazanan Türkiye olacak. Kavak tercihini yine AK Parti'den yana kullanacaktır" diye konuştu.
"Halkımıza söz veriyoruz"
Kavaklı seçmenlerden en güçlü desteği isteyen Cumhur İttifakı Adayı İbrahim Sarıcaoğlu da "Bugüne kadar girdiğimiz tüm seçimlerde hemşerilerim AK Partimize en yüksek desteği vermiştir. Pazar günü de oyları ile yanımızda olacaklarına inanıyorum. Biz de Cumhurbaşkanımızın, bakanlarımızın ve milletvekillerimizin destekleri ile ilçemizi Samsun'un ve Türkiye'nin parlayan yıldızı yapacağımıza söz veriyoruz" şeklinde konuştu. - SAMSUN
Son Dakika › Politika › Yusuf Ziya Yılmaz: Kavak, Türkiye'nin kazananı olacak - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Batman'da yaptığı konuşmada muhalefeti eleştirerek, emeklileri kışkırtmaya çalıştıklarını söyledi. Erdoğan, valizler dolusu dolar ve euro konusunda açıklama yapmayanların sözlerine itibar etmeyeceğini belirtti.
Askerlere cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılanan eski Sakarya Garnizon Komutanı Albay Fahri Can Çağlar'ın duruşması, eksik hususların giderilmesi için ertelendi. Sanık, tahliye ve beraat talebinde bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada, ekonomide güçlü bir kadro kurduklarını belirterek, yılın ikinci yarısından itibaren uyguladıkları ekonomi programının olumlu sonuçlarını daha net göreceklerini söyledi.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Kayseri'de düzenlediği mitingde Türkiye genelinde esen bir rüzgar olduğunu belirtti ve parti üye sayısının 516 bin 800'e yükseldiğini açıkladı.
Partisinin Batman mitinginde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'le ilgili dikkat çeken bir değerlendirme geldi. Erdoğan, "Mehmet Şimşek'e itimadımız tam" ifadelerini kullandı.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Erzurum'da yaptığı konuşmada, Türkiye'nin zarar görmesini isteyen kişilere fırsat vermemek için mücadele edilmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca, seçimlerde Cumhur İttifakı'nı destekleyerek ülkenin kazanmasını hedeflediklerini söyledi.
Sizin düşünceleriniz neler ?