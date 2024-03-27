Yusuf Ziya Yılmaz: Kavak, Türkiye'nin kazananı olacak - Son Dakika
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Politika

Yusuf Ziya Yılmaz: Kavak, Türkiye'nin kazananı olacak

Yusuf Ziya Yılmaz: Kavak, Türkiye\'nin kazananı olacak

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu ile yapılan ziyaretlerde, 31 Mart seçimlerinde Kavak'ın yine kazanan olacağını ve Türkiye'nin güçleneceğini belirtti.

27.03.2024 15:45  Güncelleme: 15:50
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, "31 Mart'ta Allah'ın izni, halkımızın desteğiyle yine kazanan Kavak, kazanan Türkiye olacak" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, Kavak Belediye Başkanı ve Adayı İbrahim Sarıcaoğlu ile mahalle ziyaretlerinde bulundu. Ziyaretlerde konuşan Yusuf Ziya Yılmaz, "31 Mart'ta Allah'ın izni, halkımızın desteğiyle yine kazanan Kavak, kazanan Türkiye olacak. Kavaklı üzerine düşeni yapacak ve Sarıcaoğlu'nu tekrar seçecektir. Başkanımız İbrahim Sarıcaoğlu ilçeye çok güzel eserler kazandırdı. Kavak'ın çehresi değişti. Yatırımların devamı için oylarınızla sandıkları patlatın" ifadelerini kullandı.

Pazar günü kazananın yine Türkiye olacağını ifade eden Yılmaz, "Ülkenin istikrarının bozulması için çabalayanlardan bu ülke çok çekti. Türkiye'nin güçlenmesinden rahatsız olanlar şu süreçte gözlerini 31 Mart'a dikti. Allah'ın izniyle, halkımızın desteğiyle yine kazanan Kavak, kazanan Türkiye olacak. Kavak tercihini yine AK Parti'den yana kullanacaktır" diye konuştu.

"Halkımıza söz veriyoruz"

Kavaklı seçmenlerden en güçlü desteği isteyen Cumhur İttifakı Adayı İbrahim Sarıcaoğlu da "Bugüne kadar girdiğimiz tüm seçimlerde hemşerilerim AK Partimize en yüksek desteği vermiştir. Pazar günü de oyları ile yanımızda olacaklarına inanıyorum. Biz de Cumhurbaşkanımızın, bakanlarımızın ve milletvekillerimizin destekleri ile ilçemizi Samsun'un ve Türkiye'nin parlayan yıldızı yapacağımıza söz veriyoruz" şeklinde konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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