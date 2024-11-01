Yusuf Ziya Yılmaz: Sandığı dikkate alıyoruz - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Yusuf Ziya Yılmaz: Sandığı dikkate alıyoruz

Yusuf Ziya Yılmaz: Sandığı dikkate alıyoruz

Yusuf Ziya Yılmaz, AK Parti olarak sandıktan çıkan sonuca göre çalışmalara hız vereceklerini belirtti.

01.11.2024 20:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, "Cumhurbaşkanımız, 'Sandığın söylediklerini bir talimat kabul edip önümüzdeki süreci planlayacağız.' demişlerdi. Aynen o yolda ve o doğrultuda hareket ediyoruz. Koşar adım çalışıyoruz. Allah'ın izniyle de önümüzdeki süreçte göreceksiniz." dedi.

Yılmaz, partisinin Kütahya İl Teşkilatı'nı ziyaretindeki toplantıda, kente parti il yöneticileriyle istişare için "şehir çalışmaları" kapsamında geldiğini söyledi.

Yerel seçimlerde sandıktan çıkan sonucu dikkate aldıklarını belirten Yılmaz, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanımız, 'Sandığın söylediklerini bir talimat kabul edip önümüzdeki süreci planlayacağız.' demişlerdi. Aynen o yolda ve o doğrultuda hareket ediyoruz. Koşar adım çalışıyoruz. Allah'ın izniyle de önümüzdeki süreçte göreceksiniz. Ülkemize hizmet yarışında iktidar olduğumuz 2002'den bu yana verdiğimiz bu büyük mücadelenin taşlanacağı daha güzel hizmetleri yaparak ülkemize hizmet etmenin verdiği mutluluğu yüreğimizde hissederek, ülkemiz insanının da hayır duasını alıp beraberinde de Allah'ın rızasını geleceğine inandığımız bu kutlu mücadelede gayretle koşmaya devam edeceğiz."

Yılmaz, AK Parti'nin 22 yıldır gecesini gündüzüne katarak gerek yerelde, gerekse de merkezi hükümette ülkeye hizmet etmeye devam ettiğini vurguladı.

AK Parti'nin diğer partilerden farklı olduğunu dile getiren Yılmaz, "Bizim onlardan en büyük farkımız, biz insanın hayatını iyileştiririz. Sonuçta insanın bir hayır duasını alırsak, onun devamında Allah'ın da rızasını alacağımıza inandığımız bir inançtan, bir mefkureden, bir idealden hareketle bu işi yapıyoruz. Onlardan farkımız bu." ifadelerini kullandı.

Toplantıda, AK Parti Kütahya milletvekilleri İsmail Çağlar Bayırcı, Adil Biçer ve Mehmet Demir de birer konuşma yaptı.

Kaynak: AA

Yusuf Ziya Yılmaz, AK Parti, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Politika Yusuf Ziya Yılmaz: Sandığı dikkate alıyoruz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:14 Netanyahu’yu köşeye sıkıştıracak gelişme Gizli bilgilerin sızdırılmasıyla ilgili tutuklamalar başladı Netanyahu'yu köşeye sıkıştıracak gelişme! Gizli bilgilerin sızdırılmasıyla ilgili tutuklamalar başladı
22:38 İsrail ile ticaret devam ediyor mu Ticaret Bakanı tarih vererek açıkladı İsrail ile ticaret devam ediyor mu? Ticaret Bakanı tarih vererek açıkladı
21:48 Nevzat Bahtiyar’ın kardeşi konuştu Suçu üstlensin diye para teklif etmişler Nevzat Bahtiyar'ın kardeşi konuştu! Suçu üstlensin diye para teklif etmişler
20:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel’e dava açtı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'e dava açtı
17:17 Tekirdağ’da 9 aylık erkek bebeğe cinsel istismar Videoyu anne paylaşmış Tekirdağ'da 9 aylık erkek bebeğe cinsel istismar! Videoyu anne paylaşmış
10:12 Dünyaca ünlü isim Yusuf Dikeç’e benzemek için her şeyi yaptı Dünyaca ünlü isim Yusuf Dikeç'e benzemek için her şeyi yaptı
10:04 Plajda sarhoş numarası yapan kadın muhabir, bir grup erkeğin tacizine uğradı Plajda sarhoş numarası yapan kadın muhabir, bir grup erkeğin tacizine uğradı
09:58 56 yıldır üzerine oturdukları taş 1800 yıllık tarihi eser çıktı 56 yıldır üzerine oturdukları taş 1800 yıllık tarihi eser çıktı
09:56 Fenerbahçe’nin yeni takım otobüsündeki detay rakiplerini çok kızdıracak Fenerbahçe'nin yeni takım otobüsündeki detay rakiplerini çok kızdıracak
09:53 Kayseri’de yeni evli kadın evinde asılı halde bulundu Kayseri'de yeni evli kadın evinde asılı halde bulundu
09:52 Raylardan çıkan tramvay Apple mağazasına daldı: 4 yaralı Raylardan çıkan tramvay Apple mağazasına daldı: 4 yaralı
09:46 Ünlü oyuncudan peş peşe iki paylaşım: Nereden nereye Ünlü oyuncudan peş peşe iki paylaşım: Nereden nereye
09:42 Stablecoin devi Tether rekor gelir elde etti Stablecoin devi Tether rekor gelir elde etti
09:34 Galatasaraylı futbolcular Beşiktaş maçından önce amonyak koklamış Galatasaraylı futbolcular Beşiktaş maçından önce amonyak koklamış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2024 00:35:19. #1.13#
SON DAKİKA: Yusuf Ziya Yılmaz: Sandığı dikkate alıyoruz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.