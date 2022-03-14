Zafer Partili Eray Ertürk'ten zamlara öz savunma - Son Dakika

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle benzin fiyatları uçmuş, aynı zamanda vatandaşlar tedarik endişesi nedeniyle ayçiçek yağlarına akın etmişti. Zafer Partisi Merkez Disiplin Kurulu Üyesi Eray Ertürk, bu gelişmelerle sosyal medya hesabından dikkat çeken bir video paylaştı.

"ZAMLARA KARŞI ÖZ SAVUNMA"

Ertürk'ün "Zamlara karşı öz savunma" diyerek paylaştığı ve Ertürk'ün ilginç hareketlerini içeren video, kısa sürede sosyal medyada ilgi gördü. Vatandaşlar videoya çok sayıda yorum yaptı.

DÜZELTME

Eray Ertürk'le ilgili daha önce Sondakika.com'da "Daha önce canlı yayına sarhoş çıkmıştı bu kez de zamlara karate yaptı" başlığıyla yayınlanan haberin başlığında yer alan bilginin yaptığımız araştırma sonucunda gerçek olmadığı anlaşılmıştır. Haberi yeni haliyle ve düzelterek yeniden yayına alıyoruz. Düzeltir özür dileriz.