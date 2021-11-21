ESKİŞEHİR - Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Eskişehir'de partisinin il başkanlığı binasının açılışını yaptı - Son Dakika

ESKİŞEHİR - Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Eskişehir'de partisinin il başkanlığı binasının açılışını yaptı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Eskişehir'de partisinin il başkanlığı binasını hizmete açtı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Eskişehir'de partisinin il başkanlığı binasını hizmete açtı. Özdağ, açılışta yaptığı konuşmada, parti olarak söz verdiklerini belirterek, iktidara gelmeleri halinde Türkiye'de yaşayan tüm sığınmacıları bir yıl içinde vatanlarına geri döneceklerini söyledi. Ülkede alışveriş merkezi değil, fabrika açacaklarını dile getiren Özdağ, Türkiye'nin tekrar üretmeye başlayacağını ve zaferin büyük Türk milletinin olacağını kaydetti.

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