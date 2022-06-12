Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, partisinin Antalya İl Kongresi'nde konuştu

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, rüzgarın partilerinden yana estiğini belirterek, teşkilatlarından iyi bir performans beklediklerini söyledi.

Özdağ, Muratpaşa Belediyesi Kültür Salonu'nda düzenlenen partisinin Antalya 1. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, parti olarak halkın gerçek sorunlarını gündeme taşıyarak mücadeleye başladıklarını belirtti.

Türkiye'nin gündemini belirlediklerini ifade eden Özdağ, birçok il ve ilçede örgütlendiklerini, temmuz sonunda partilerinin birinci olağanüstü kongresini düzenleyeceklerini kaydetti.

Rüzgarın Zafer Partisinden yana estiğini dile getiren Özdağ, "Esen rüzgarı, teşkilatların oluşturduğu yelkenlere dolduramazsak istediğimiz sonucu alamayız. Yoksa rüzgar tekneyi bildiği gibi götürür. Bu partinin yelkenleri teşkilatlardır. Teşkilatlarımızdan bu nedenle iyi performans bekliyoruz." diye konuştu.

Zafer Partisi'nin Türk gençliğini arkasına aldığını ifade eden Özdağ, şunları söyledi:

"Bizi toplumda en iyi gençler anladı. Biz onlara Atatürk'ün Türk gençliğine hitabında vermiş olduğu görevi paylaşalım, Türkiye'ye sahip çıkalım çağrısında bulunduk. Türk gençliği bu çağrıyı kabul etti ve mücadeleye başladı."

Özdağ, konuşmasının ardından partililerle fotoğraf çektirdikten sonra salondan ayrıldı.

Öğrenci yurdundaki intiharlara ilişkin konuştu

Ümit Özdağ, kongre öncesinde Akdeniz Üniversitesi yerleşkesinin ana giriş kapısı önünde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, üniversite içerisindeki öğrenci yurdunda 40 günde 3 intihar vakası yaşandığını söyledi.

İntiharlara ilişkin araştırılma yapılması gerektiğini vurgulayan Özdağ, olayın "bunalıma girdi, intihar etti" diye geçiştirilmemesi ve önüne geçilmesi gerektiğini kaydetti.

Parti olarak bu konunun üzerine gideceklerini belirten Özdağ, gençlerin hiçbir zaman umudunu yitirmemesi ve Atatürk'ün kendilerine emanet ettiği ülkeye her zaman sahip çıkması gerektiğini dile getirdi.