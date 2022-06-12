Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, partisinin Antalya İl Kongresi'nde konuştu - Son Dakika
Üye Girişi

Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, partisinin Antalya İl Kongresi'nde konuştu

12.06.2022 16:30
Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, partisinin Antalya İl Kongresi'nde konuştu

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, rüzgarın partilerinden yana estiğini belirterek, teşkilatlarından iyi bir performans beklediklerini söyledi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, rüzgarın partilerinden yana estiğini belirterek, teşkilatlarından iyi bir performans beklediklerini söyledi.

Özdağ, Muratpaşa Belediyesi Kültür Salonu'nda düzenlenen partisinin Antalya 1. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, parti olarak halkın gerçek sorunlarını gündeme taşıyarak mücadeleye başladıklarını belirtti.

Türkiye'nin gündemini belirlediklerini ifade eden Özdağ, birçok il ve ilçede örgütlendiklerini, temmuz sonunda partilerinin birinci olağanüstü kongresini düzenleyeceklerini kaydetti.

Rüzgarın Zafer Partisinden yana estiğini dile getiren Özdağ, "Esen rüzgarı, teşkilatların oluşturduğu yelkenlere dolduramazsak istediğimiz sonucu alamayız. Yoksa rüzgar tekneyi bildiği gibi götürür. Bu partinin yelkenleri teşkilatlardır. Teşkilatlarımızdan bu nedenle iyi performans bekliyoruz." diye konuştu.

Zafer Partisi'nin Türk gençliğini arkasına aldığını ifade eden Özdağ, şunları söyledi:

"Bizi toplumda en iyi gençler anladı. Biz onlara Atatürk'ün Türk gençliğine hitabında vermiş olduğu görevi paylaşalım, Türkiye'ye sahip çıkalım çağrısında bulunduk. Türk gençliği bu çağrıyı kabul etti ve mücadeleye başladı."

Özdağ, konuşmasının ardından partililerle fotoğraf çektirdikten sonra salondan ayrıldı.

Öğrenci yurdundaki intiharlara ilişkin konuştu

Ümit Özdağ, kongre öncesinde Akdeniz Üniversitesi yerleşkesinin ana giriş kapısı önünde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, üniversite içerisindeki öğrenci yurdunda 40 günde 3 intihar vakası yaşandığını söyledi.

İntiharlara ilişkin araştırılma yapılması gerektiğini vurgulayan Özdağ, olayın "bunalıma girdi, intihar etti" diye geçiştirilmemesi ve önüne geçilmesi gerektiğini kaydetti.

Parti olarak bu konunun üzerine gideceklerini belirten Özdağ, gençlerin hiçbir zaman umudunu yitirmemesi ve Atatürk'ün kendilerine emanet ettiği ülkeye her zaman sahip çıkması gerektiğini dile getirdi.

YORUMLAR
500
Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ: 'Yurtlarda Bir Tarikat Baskısından Bahsediliyor. Bununla İlgili Soruşturma Açıldı Mı' Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ: 'Yurtlarda Bir Tarikat Baskısından Bahsediliyor. Bununla İlgili Soruşturma Açıldı Mı' Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, partisinin Antalya İl Kongresi'nde konuştu Açıklaması Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, partisinin Antalya İl Kongresi'nde konuştu Açıklaması
Kaynak: AA

Zafer Partisi, Ümit Özdağ, Türkiye, Antalya, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, partisinin Antalya İl Kongresi'nde konuştu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:27 Jorge Jesus'un keşfettiği Darwin Nunez, 80 milyon euro artık 20 milyon euro bonus karşılığında Liverpool'a imza attı
16:25 Bomba iddia! Galatasaray başkanlığını bırakan Burak Elmas TFF başkan adayının listesinde yer alacak
15:59 Ünlü haber spikeri Korcan Karar'ın kangren olan ayak parmakları kesildi
15:41 AFAD'ın milyonlarca kişiye yolladığı "Hayati Uyarı Bildirimi" sosyal medyada gündem oldu
15:38 Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten transfer sinyali: Takımı bozmayı düşünmüyoruz, 3-4 nokta atışı transfer yapacağız
15:30 Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden vatandaşa "acil durum" uyarısı: Öğleden sonra gelecek şiddetli yağış sonucu daha çok olumsuzla karşılaşabiliriz
15:03 Yunan vekilden Miçotakis'e "Türkiye" uyarısı: Tarihten ders almalıyız, büyük güçler bizi çıkarları için kullanıyorlar
14:56 Eski Beşiktaşlı futbolcu Vagner Love'dan bomba itiraf: 14 kişilik cinsel ilişki partilerine katıldım
14:52 Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden "sel baskını" bilançosu: Son 4 günde 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi kayboldu, 166 kişi mahsur kaldı
14:23 Anketlere göre seçimde Recep Tayyip Erdoğan'ı geçebilecek tek isim Mansur Yavaş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2022 16:35:18. #1.12#
SON DAKİKA: Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, partisinin Antalya İl Kongresi'nde konuştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement