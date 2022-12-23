Ümit Özdağ: 12 yaşındaki çocuklar beni yolda durdurup 'seni seviyoruz' diyorlar, oy kullanma yaşı 12'ye indirilsin Zafer Partisi iktidar olur - Son Dakika
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Ümit Özdağ: 12 yaşındaki çocuklar beni yolda durdurup 'seni seviyoruz' diyorlar, oy kullanma yaşı 12'ye indirilsin Zafer Partisi iktidar olur

23.12.2022 11:53

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, oy kullanma yaşının 12'ye indirilmesi durumunda tek başına iktidara geleceklerini ileri sürdü.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, oy kullanma yaşı hakkında ilginç bir öneride bulundu. Özdağ, "12 yaşındaki çocuklar beni yolda durdurup 'seni seviyoruz' diyorlar dedi.

"TEK BAŞINA İKTİDARA GELİRİZ"

Gençlerin anne ve babalarına Zafer Partisi'ni anlattığını söyleyen Özdağ, "Oy kullanma yaşı 12'ye indirilsin, Zafer Partisi tek başına iktidara gelir" ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ

Ancak Özdağ'ın bu önerisi sosyal medyada beklendiği gibi karşılanmadı. Sosyal medya kullanıcıları "Anaokuluna da insin" diyerek Özdağ'ı eleştirdi.

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Son Dakika Politika Ümit Özdağ: 12 yaşındaki çocuklar beni yolda durdurup 'seni seviyoruz' diyorlar, oy kullanma yaşı 12'ye indirilsin Zafer Partisi iktidar olur - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ümit Özdağ: 12 yaşındaki çocuklar beni yolda durdurup 'seni seviyoruz' diyorlar, oy kullanma yaşı 12'ye indirilsin Zafer Partisi iktidar olur - Son Dakika
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