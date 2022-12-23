Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, oy kullanma yaşı hakkında ilginç bir öneride bulundu. Özdağ, "12 yaşındaki çocuklar beni yolda durdurup 'seni seviyoruz' diyorlar dedi.
Gençlerin anne ve babalarına Zafer Partisi'ni anlattığını söyleyen Özdağ, "Oy kullanma yaşı 12'ye indirilsin, Zafer Partisi tek başına iktidara gelir" ifadelerini kullandı.
Ancak Özdağ'ın bu önerisi sosyal medyada beklendiği gibi karşılanmadı. Sosyal medya kullanıcıları "Anaokuluna da insin" diyerek Özdağ'ı eleştirdi.
Son Dakika › Politika › Ümit Özdağ: 12 yaşındaki çocuklar beni yolda durdurup 'seni seviyoruz' diyorlar, oy kullanma yaşı 12'ye indirilsin Zafer Partisi iktidar olur - Son Dakika