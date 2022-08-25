Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Afyonkarahisar'da ziyaretlerde bulundu

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Partililer tarafından ilçe girişinde karşılanan Özdağ, daha sonra kent merkezinde bazı vatandaşlarla sohbet etti.

Şuhutlu Şehit ve Gaziler Hatıra Merkezi ile Büyük Taarruz Karargahı'nı (Atatürk Evi) ziyaret eden Özdağ, burada yetkililerden bilgi aldı.

Ziyaretlerin ardından bir çay bahçesinde gazetecilere açıklamada bulunan Özdağ, Büyük Taarruz'un 100. Yılı'nın kutlanacağı günlerde olduklarını söyledi.

Zafer Partisi'nin bugün Türk tarihinin kaderini değiştiren en büyük zaferlerden birini kutlamak ve başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere İstiklal Harbini yöneten bütün komuta heyetine, milletvekillerine şükran duygularını iletmek ve Allah'tan rahmet dilemek için burada bulunduklarını dile getiren Özdağ, şöyle konuştu:

"Buradan da Kocatepe'ye geçeceğiz. Taarruz'un başladığı yerde anmaya ve duaya devam edeceğiz. İstiklal Marşı'mızın yazarı Mehmet Akif Ersoy, 'Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın' demiş, çok da güzel demiş ancak Anadolu coğrafyasında yaşamak çok zor. Tarihin en son yaşanan coğrafyasına 1000 sene önce, üçüncü kez Türk ulusu olarak tekrar geldik. 1000 seneden beri milyonlarca şehit vererek bu coğrafyada hukukumuzu muhafaza ettik."

Özdağ ve partililer, daha sonra Kocatepe'de incelemede bulundu.