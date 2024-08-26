Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, büyük kurultay için hazırlıklara başladıklarını açıkladı - Son Dakika
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Politika

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, büyük kurultay için hazırlıklara başladıklarını açıkladı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, büyük kurultay için hazırlıklara başladıklarını açıkladı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, partisinin 3. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yaptığı konuşmada, il ve ilçe kongrelerinin ardından büyük kurultaylarını gerçekleştireceklerini ve erken seçim için çalışmalara hız vereceklerini belirtti.

26.08.2024 17:46
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "İl ve ilçe kongrelerimizden aldığımız güç ve hızla büyük kurultayımızı gerçekleştireceğiz. Partimize bu kurultayda çok önemli, ciddi, Türkiye'yi, sistem partilerini şaşırtacak katılımlar olacak. Hemen kongre sonrasında erken seçim için çalışmalarımızı daha hızlı şekilde sahaya taşıyacağız." dedi.

Ümit Özdağ, partisinin 3. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla genel merkezde partililere hitap etti.

Özdağ, 3 yıl içinde zor bir mücadele verdiklerini belirterek, "Partimiz tek başına Türk milletine ve devletine karşı kurulan işgal ve peşinden getirilmesi hedeflenen, Türkiye'nin iç çatışmaya sürüklenme komplosuna karşı çıktı. Partimiz, etkisizleştirme, tutuklama girişimlerine rağmen yılmadan, doğru olanları Türk milletine güçlü bir ses ve kararlılıkla anlattı. Anketlerde, Zafer Partisinin sığınmacı ve kaçaklara yönelik uygulamayı önerdiği politikaların nasıl büyük bir destek aldığını tespit ediyoruz." diye konuştu.

Partisinin, Mustafa Kemal Atatürk'ün partisi olduğunu, Atatürk'ün emanet ettiği Türkiye Cumhuriyeti'ni, milli ve laik bir devlet olarak 21. yüzyılda çağdaş uygarlık seviyesine ulaştırmayı hedeflediğini kaydeden Özdağ, şunları söyledi:

"Mustafa Kemal Atatürk'ün aziz mirasını reddedip, sonra 'Biz Atatürk'ün partisiyiz' diye seçim dönemlerinde ortaya çıkanlar gibi Atatürk'ün düşmanlarını bağırlarına basıp 'Biz onlara vatan haini diyemeyiz' diyenler gibi davranmıyor, biz cumhuriyetin düşmanlarına Mustafa Kemal Atatürk'ten aldığımız feyizle, Atatürk nasıl davrandıysa öyle davranıyoruz, öyle davranmaya da devam edeceğiz."

Kasım ayında yapmayı planladıkları kongre için hazırlıkların sürdüğünü aktaran Özdağ, ilçe kongrelerinin devam ettiğini, il kongrelerinin de yakında başlayacağını ifade etti.

Özdağ, "Bu kongrelerden aldığımız güç ve hızla, büyük kurultayımızı gerçekleştireceğiz. Partimize bu kurultayda çok önemli, ciddi, Türkiye'yi, sistem partilerini şaşırtacak katılımlar olacak. Hemen kongre sonrasında erken seçim için çalışmalarımızı daha hızlı şekilde sahaya taşıyacağız." ifadesini kullandı.

Birkaç gün içinde partisinin teşkilatlarının sahaya ineceğini, esnafa, çiftçiye, köylüye, sabit gelirliye ekonomi projelerini anlatacağını belirten Özdağ, konuşmasının ardından yıl dönümü pastasını kesti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, büyük kurultay için hazırlıklara başladıklarını açıkladı - Son Dakika

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