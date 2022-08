Varank'tan Özdağ'ın "torpil" iddialarına çok sert cevap: Kıvırmayı bırak! Yalanını ya ispat ya da itiraf et

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, geçtiğimiz günlerde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile ilgili dikkat çeken iddialar ortaya attı. Özdağ, Varank'ın yeğenlerinin kamuda üst pozisyonlara yerleştirildiğini, bu kişilerin olumsuz işlere karıştığını ve bu durumun adli mercilerce tespit edildiğini söyledi.

VARANK ÇOK SERT TEPKİ GÖSTERDİ

Bu iddiaya çok sert tepki gösteren Bakan Varank ise "İftirayı siyaset yapmak zanneden yalancıya; iki yeğenimi kamuda üst düzey göreve getirdiğim ve olumsuz işlere karıştıkları YALANINI ispat et istifa edeceğim, yoksa sen edecek misin dedim, kuyruğunu kıstırıp kaçtı. Değil siyasetçi senden sirk palyaçosu bile olmaz!" dedi.

"KIVIRMAYI BIRAK!"

Ümit Özdağ için suç duyurusunda bulunduğunu açıklayan Varank bugün zehir zemberek bir açıklama daha yaptı. Bakan'ın paylaşımında şu ifadeler yer aldı: "Kıvırmayı bırak! 4 gün oldu. 2 yeğenimi kamuda 20 yılda gelinebilecek üst düzey görevlere getirdiğim, adli olaylara karışınca yerlerini değiştirdiğim YALANINI ya ispat et, ya da YALANINI itiraf et. Yoksa her gün, senin nasıl bir karakter yoksunu olduğunu yazmaya devam edeceğim."