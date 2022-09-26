Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'dan partisinin kurucusunu dövdürdüğü iddiasıyla ilgili açıklama: FETÖ'ye destek verdiği için disipline sevk edildi - Son Dakika
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Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'dan partisinin kurucusunu dövdürdüğü iddiasıyla ilgili açıklama: FETÖ'ye destek verdiği için disipline sevk edildi

26.09.2022 00:49

Zafer Partisi kurucusu ve genel kurul idare üyesi Soner Çam, Genel Başkan Ümit Özdağ'ın kendisi ve 20 arkadaşını dövdürdüğünü öne sürerek partisinden istifa etti. Özdağ ise hakkındaki iddialarla ilgili sessizliğini bozdu. Özdağ, Çam'ın FETÖ'ye destek verdiği için disipline sevk edildiğini ve Zafer Partisi kongresini sabote etmek istediğini iddia etti.

Zafer Partisi üyesi Soner Çam, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın azmettirdiği 20 kişinin kendisini darp ettiğini iddia ederek Zafer Partisi Kurucular Kurulu üyeliğinden ve parti üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı.

"ÜMİT ÖZDAĞ AZMETTİRDİ"

Çam, paylaşımında, "Zafer Partisi Kurucular Kurulu Üyeliğinden ve Parti üyeliğinden istifa ettim. Türkiye Cumhuriyeti Devletine baş kaldıran @umitozdag azmettirerek beni ve arkadaşımı 20 kişi ile darbettiler" ifadelerini kullandı.

Ümit Özdağ partisinin kurucusunu dövdürdüğü iddiasıyla ilgili sessizliğini bozdu

ÖZDAĞ SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ise Çam'ın iddialarına sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yanıt verdi. Özdağ, "Bugün 2013'de F. Gülen'e destek veren tweet attığı için disipline sevk ettiğim, GİK toplantısı sonrasında 2. bir toplantı düzenleyerek, Zafer Partisi kongresini sabote etmeyi hedefledi" dedi.




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Son Dakika Politika Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'dan partisinin kurucusunu dövdürdüğü iddiasıyla ilgili açıklama: FETÖ'ye destek verdiği için disipline sevk edildi - Son Dakika


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00:49 Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'dan partisinin kurucusunu dövdürdüğü iddiasıyla ilgili açıklama: FETÖ'ye destek verdiği için disipline sevk edildi
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