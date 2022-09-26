Zafer Partisi üyesi Soner Çam, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın azmettirdiği 20 kişinin kendisini darp ettiğini iddia ederek Zafer Partisi Kurucular Kurulu üyeliğinden ve parti üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı.
Çam, paylaşımında, "Zafer Partisi Kurucular Kurulu Üyeliğinden ve Parti üyeliğinden istifa ettim. Türkiye Cumhuriyeti Devletine baş kaldıran @umitozdag azmettirerek beni ve arkadaşımı 20 kişi ile darbettiler" ifadelerini kullandı.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ise Çam'ın iddialarına sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yanıt verdi. Özdağ, "Bugün 2013'de F. Gülen'e destek veren tweet attığı için disipline sevk ettiğim, GİK toplantısı sonrasında 2. bir toplantı düzenleyerek, Zafer Partisi kongresini sabote etmeyi hedefledi" dedi.
Son Dakika › Politika › Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'dan partisinin kurucusunu dövdürdüğü iddiasıyla ilgili açıklama: FETÖ'ye destek verdiği için disipline sevk edildi - Son Dakika